Canada en Nederland stuwen Kinepolis omhoog

De bioscoopgroep ontving in het eerste kwartaal 9,4 miljoen bezoekers, 42 procent meer dan een jaar voordien en aanzienlijk meer dan analisten voorspelden.

De forse stijging is voornamelijk te danken aan de overnames van de Belgische bioscoopgroep in Nederland en in Canada, staat te lezen in de kwartaalupdate van Kinepolis. Vorig jaar kocht Kinepolis bij onze noorderburen zijn sectorgenoot NH Bioscopen en in Canada legde het de hand op Landmark Cinemas, de lokale nummer twee.

In Canada deed Kinepolis het met 2,66 miljoen bezoekers beter dan verwacht. Meer dan een kwart van de bezoekers (28,4 procent) van de Belgische groep komen voortaan uit Noord-Amerika. Nederland en België kenden een sterk eerste kwartaal dankzij een sterk lokaal filmaanbod (waaronder 'Patser' en 'FC De Kampioenen 3'). Frankrijk en Spanje deden het, zoals de analisten verwachtten, minder goed.

De grootste publiekstrekkers in het eerste kwartaal waren 'Black Panther', ‘Jumanji: Welcome to the Jungle', 'Fifty Shades Freed', 'Star Wars: Episode VIII' en 'The Maze Runner: The Death Cure'.

Dranken en snacks

Kinepolis geeft in zijn kwartaalupdate ook mee dat de opbrengsten in alle afdelingen (bioscoop-uitbating, distributie, vastgoed,...) klommen, behalve bij de reclameregie Brightfish. De opbrengsten uit de verkoop van tickets, dranken en snacks stegen sneller dan het aantal bezoekers. De gemiddelde brutobedrijfswinst (ebitda) per bezoeker daalt daarentegen. 'Dat is te wijten aan de toevoeging van Canada aan de portefeuille en was voorzien', klinkt het.