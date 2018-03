Rusthuisgroep Senior Assist gaat in de uitverkoop

De geplaagde rusthuisuitbater Senior Assist wil helemaal stoppen in België. Er wordt onderhandeld over de verkoop van rusthuizen met samen 2.300 bewoners.

Senior Assist heeft zijn voornemen om te stoppen in ons land meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad . Het bedrijf, een van de grotere private spelers op de rusthuismarkt, voert gesprekken over de verkoop van de meerderheid van zijn 24 vestigingen aan concurrent Senior Living Group .

Senior Living Group, de Belgische marktleider, is geen onbekende voor Senior Assist. Vorige zomer nam die al acht vestigingen over toen Senior Assist in acute geldnood verkeerde. Rond de jaarwisseling startten de onderhandelingen over nog eens acht woonzorgcentra.

Senior Assist speelde tot voor kort mee in de Belgische top met tientallen rusthuizen en duizenden bewoners. De groep scoorde goede punten voor de dagelijkse werking, maar de financiële onderbouw was zeer wankel.

De Senior Assist-groep werd opgericht door de Belgische Monegasken Frank Bamelis en Bart Vanderschrick . Ze staan al paar jaar zwaar onder druk van ontevreden schuldeisers en beleggers die tientallen miljoenen euro’s in vehikels van het duo hadden gepompt en die via buitenlandse vehikels ook bij Senior Assist terechtkwamen.

Senior Living Group is met 9.000 senioren, 6.000 werknemers in 85 voorzieningen de grootste private rusthuisuitbater van het land. De groep is in handen van de Franse beursgenoteerde groep Korian, het nummer één in Europa. Onlangs doken berichten op dat investeringsgroepen waaronder het Amerikaanse KKR een bod zouden voorbereiden op Korian, maar de groep ontkende daarover in gesprek te zijn.