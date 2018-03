Belgische tech bekoort vooral zakelijke klanten

Europese groeibedrijven (scale-ups) uit de techsector hebben vorig jaar 20,8 miljard euro opgehaald, waarvan een kwart naar fintechbedrijven ging. Belgische tech wordt vooral gebruikt in zakelijke toepassingen.

Terwijl Silicon Valley vorig jaar vaak negatief in de media kwam, groeide de populariteit van de Europese techsector. Europese scale-ups haalden 18 procent meer kapitaal op dan in 2016, blijkt uit tellingen door het technologische kenniscentrum Sirris.

Het Verenigd Koninkrijk (6,4 miljard euro) en Duitsland (4,4 miljard euro) zijn samen goed voor de helft van alle kapitaalrondes en versterken zo hun voorsprong als Europese hotspots voor techfinanciering.

REEKS Silicon Belgium De Tijd gaat in de nieuwe reeks 'Silicon Belgium' een hele week op verkenning in de Belgische techscene. Wat bloeit er? Waarin blinkt ons land uit? U leest het een hele week lang in de krant en in ons onlinedossier.

Opmerkelijk is de lichte terugval van Frankrijk (2,2 miljard euro), wat in strijd lijkt met het imago van het land als de nieuwe Europese hotspot. Maar dat heeft veel te maken met het feit dat Frankrijk geen ‘superrondes’ heeft gehad van 100 miljoen euro of meer. In aantal deals (364) moeten onze zuiderburen maar nipt onderdoen voor het VK (407).

Uit een analyse door een andere datavreter, het Nederlandse Dealroom, blijkt bovendien dat het aantal kapitaalrondes door professionele durfkapitalisten (Venture Capitalists of VC’s) vorig jaar nergens groter was dan in Frankrijk. Dat heeft vermoedelijk veel te maken met het beleid van de regering-Macron, die van een groter aanbod van risicokapitaal een prioriteit heeft gemaakt.

In de top-tien van meest actieve Europese investeerders staan vier Franse namen. De lijst wordt aangevoerd door Bpifrance, het investeringsvehikel van de Franse overheid, en het Frans-Amerikaanse investeringsfonds Partech Ventures.

Zwitsers

Een sterke klimmer in de Europese ranglijst is Zwitserland, dat op gelijke hoogte komt met grote buur Frankrijk. Per hoofd van de bevolking werd daar vorig jaar 266 euro groeikapitaal opgehaald, vijf keer meer dan het Europese gemiddelde.

Die sprong heeft veel te maken met de bloeiende fintechscene in de Zwitserse bankencentra als Zürich en Genève. Fintech was net als in 2016 met stip de ‘populairste’ techsector, goed voor 315 deals en 5,1 miljard euro vers kapitaal.

Omar Mohout, de auteur van het Sirris-rapport, merkt op dat Zwitserland ook het land bij uitstek was van de ICO’s (Initial Coin Offerings), een relatief nieuwe manier om geld op te halen via de uitgifte van digitale munten of ‘tokens’.

X-Fab

Ook in ons land namen de kapitaalrondes fors toe. Sirris komt uit op 698 miljoen euro, ruim zes keer meer dan in 2016 en goed voor een zevende Europese plaats. Dat bedrag wordt wel vertekend door de beursintroductie van de chipfabrikant X-Fab , het zusterbedrijf van Melexis dat rond 400 miljoen ophaalde via een beursintroductie in Parijs. Kijken we niet naar de omvang, maar naar het aantal kapitaalrondes, dan staat België op de negende plaats met 65 transacties.

Volgens een eerdere telling door De Tijd haalden Belgische groeibedrijven in 2017 366 miljoen euro op in 102 transacties, maar dat is inclusief de biotechsector, die niet in de Sirris-cijfers wordt meegenomen. Dealroom komt uit op 67 transacties van samen 239 miljoen euro.

Zakelijke technologie

De Sirris-cijfers bevestigen in elk geval het beeld van België als een land dat misschien niet de bekendste of hipste techbedrijven aflevert, maar dat wel een sterke positie heeft veroverd in technologie voor sommige niches op de zakelijke markt. Die zijn goed voor 85 procent van alle kapitaalrondes in ons land, meer dan in eender welk ander Europees land.

Zo zijn we zelfs nummer een in de categorie ‘Smart Cities’, die een ruime waaier toepassingen omvat rond slimme mobiliteit, digitale nutsinfrastructuur of stadslandbouw. Belgische scale-ups haalden daar meer dan 110 miljoen euro op, 19 procent van het Europese totaal. In tech voor de zogenaamde ‘Industrie 4.0’ (slimme maakbedrijven) staat ons land op de vierde plaats met 11 procent van het opgehaalde kapitaal.

Veel minder goed scoort ons land inzake de tewerkstelling in groeibedrijven. Met gemiddeld 41 werknemers per scale-up doen we het bijna de helft slechter dan Nederland (79), Spanje (76) en Duitsland (74). Frankrijk bengelt achteraan met 31 werknemers. Mohout ziet een duidelijke link met de loonkosten en de gebrekkige flexibiliteit van de arbeidswetgeving.

De Tijd en Sirris brachten de Belgische techscene in kaart voor de reeks 'Silicon Belgium'. Bekijk de kaart op www.tijd.be/techkaart