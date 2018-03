Genk hoopt op testfabriek voor 3D-printing

Flanders Make, het Vlaamse onderzoekscentrum voor de maakindustrie, onderzoekt de mogelijkheid om in Genk een pilootfabriek te bouwen rond ‘additive manufacturing’, flexibele productietechnieken met behulp van 3D-printing.

Vlaanderen staat bekend om zijn maakbedrijven, én het heeft in de sector van 3D-printing enkele spelers van wereldniveau, zoals het Leuvense Materialise en het Zonhovense Melotte. ‘Toch aarzelen veel Vlaamse productiebedrijven nog om te investeren in flexibele 3D-productie omdat ze de technologie onvoldoende beheersen’, zegt COO Marc Engels van Flanders Make.

Uit die vaststelling groeide het idee om een pilootfabriek te bouwen waar bedrijven kunnen leren en experimenteren. ‘Er is nog niets beslist, maar we zijn wel in overleg met (de Limburgse investeringsmaatschappij) LRM over het realiseren van een pilootvestiging op de Thor site in Genk’, bevestigt Dirk Torfs, de CEO van Flanders Make. LRM is eigenaar van die oude mijnsite, waar vandaag al het wetenschapspark Energyville en een incubator voor start-ups gevestigd zijn.

Voor uitspraken over de timing van het project en de gevolgen voor de tewerkstelling is het nog te vroeg, klinkt het. ‘We zoeken momenteel nog naar bedrijven die mee willen investeren. Dat is de beste garantie op een hechte samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.’

Behalve de mogelijke investering in Genk plant Flanders Make ook de bouw van een nieuwe site rond flexibele assemblage in West-Vlaanderen. Daar gaat het om een investering van 15 miljoen euro. Een exacte locatie is nog niet bekend, zegt Engels.

Slimme machines

Flanders Make is het jongste van de vier door de Vlaamse overheid ondersteunde strategische onderzoekscentra, naast Imec (chips), VIB (biotech) en Vito (cleantech, energie…). De meeste van de 400 onderzoekers zitten verspreid over de Vlaamse universiteiten, maar het instituut beschikt ook over eigen sites met focus op voertuigtechnologie (Lommel) en slimme machines (Leuven).

De onderzoeksactiviteiten van Flanders Make draaien enerzijds rond productinnovatie, met een focus op geconnecteerde voertuigen en machines, en anderzijds rond de vernieuwing van productieprocessen in slimme fabrieken.

Het drie jaar oude instituut lanceerde al 46 onderzoeksprojecten in samenwerking met de industrie, en plaatse recent een oproep op zijn website voor nog eens 18 ‘open calls’. ‘De komende vijf jaar willen we in omvang nog verdubbelen’, zegt Engels.

Flanders Make kreeg vorig jaar 18,4 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid en haalde ruim 6 miljoen euro inkomsten uit samenwerkingen met bedrijven.