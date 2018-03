Louvain-la-Neuve zoekt nog een tweede Iris

Dertig kilometer ten zuiden van Leuven groeit het ondernemerschap ook aan de Franstalige zusteruniversiteit UCL. Maar sinds de geboorte van Iris en IBA in de jaren 80 is daar geen echt wereldbedrijf meer uit voortgekomen.

Net over de taalgrens, ten zuiden van Leuven, is ook Waals-Brabant een geboorteplaats van heel wat innovatieve bedrijven. Dat heeft veel te maken met de aanwezigheid van de UCL in Louvain-le-Neuve, het ‘nieuwe Leuven’ dat begin jaren 70 uit de grond werd gestampt om de Franstaligen op te vangen na de splitsing van de Leuvense universiteit.

REEKS Silicon Belgium De Tijd gaat in de nieuwe reeks 'Silicon Belgium' een hele week op verkenning in de Belgische techscene. Wat bloeit er? Waarin blinkt ons land uit? U leest het een hele week lang in de krant en in ons onlinedossier.

Uit de UCL groeide in de jaren 80 onder meer het documentverwerkingsbedrijf Iris, dat naar de Brusselse beurs trok en in 2013 aan de Japanse groep Canon verkocht werd. Ook de beursgenoteerde kankerbestrijder IBA mag tot de grootste spin-off-successen van de UCL gerekend worden.

Na Iris en IBA werden in Louvain-la-Neuve nog een zeventigtal spin-offs geboren, maar geen van hen kon hun succes evenaren. Ter illustratie: de tien grootste spin-offs die na Iris en IBA werden opgericht, telden in 2016 samen 175 werknemer. Iris had er in zijn eentje 600.

Ondernemerscultuur

Maar de ‘nieuw-Leuvenaars’ zijn zich bewust van de leegte en proberen er iets aan te doen. Er werden nieuwe programma’s gelanceerd zoals CPME, dat een cursus ondernemerschap koppelt aan een interdisciplinaire opleidingen. Een ondernemerscultuur creëren is de beste manier om meer innovatie te krijgen, zegt Iris-oprichter (en sinds kort voorzitter van EVS) Pierre de Muelenaere.

De inspanningen om meer ondernemerschap te creëren werpen hun vruchten af. Een kwart van de CPME-alumni richten na verloop hun eigen bedrijf op.

De kandidaat-ondernemers worden in Louvain-la-Neuve begeleid door het Centre d'Entreprises et d'Innovation de Louvain (CEI Louvain), dat onder meer de twee jaar oude incubator ‘Yncubator’ uitbaat. Een ander initiatief is ‘Mind & Market’, een in 2009 opgericht platform dat mensen met innovatieve projecten in contact brengt met de juiste mensen uit het bedrijfsleven. Zo hoopt de UCL om de academische onderzoekers wat meer uit hun lab te krijgen en hen te confronteren met de economische realiteit.

Voor een tweede Iris of IBA is het nog te vroeg, klinkt het in Louvain-la-Neuve. Maar de zaadjes van enkele potentiële successen zijn wel geplant.