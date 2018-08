Antwerpenaars willen wereld veroveren met design-oordopjes

Membraan

De twee oprichters zetten hard in op de online verkoop, die perfect geschikt is voor hun product. De helft van hun omzet boeken ze al online, onder meer via de e-commercereus Amazon. ‘Onze kernmarkten zijn België en Nederland, maar we mikken op alle grote markten’, zeggen ze. In de VS ligt een voorraad Loops klaar om dat deel van de wereld te kunnen bedienen.