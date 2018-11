Antwerpse hr-assistent Spencer haalt 2,5 miljoen euro op

Vakantie aanvragen, onkosten ingeven, de agenda beheren,... Voor die administratieve of hr-gerelateerde taken gebruiken bedrijven nu nog veelal uiteenlopende applicaties.

De Antwerpse start-up Spencer, een spin-off van de applicatiebouwer November Five, heeft de ambitie daar lijn in te brengen. Het ontwikkelde een toepassing, die als een soort butler de werknemer moet begeleiden in al die verschillende taken. Het gaat om een enkele app, die de diverse programma's overstijgt.