Belgen en Denen bundelen krachten in software voor bouwwerven

Het Brusselse softwarebedrijf Aproplan en het Deense GenieBelt smelten samen tot LetsBuild. De 120 man sterke combinatie wil de Europese nummer één worden in software voor de bouwsector.

Aproplan is met een team van 70 werknemers een van de grote softwarebedrijven die de voorbije jaren in ons land ontstonden. Het bedrijf uit Terhulpen, in 2012 opgericht door Thomas Goubau en Renauld Lacroix, ontwikkelt software om alle communicatie op grote bouwwerven te digitaliseren.

Goubau verklaarde afgelopen september aan De Tijd dat hij met zijn bedrijf op zoek was naar overnames om een Europese leiderspositie te kunnen claimen. Dat plan maakte nu plaats voor een fusie met de Deense sectorgenoot GenieBelt. De deal wordt dinsdagavond aangekondigd op een evenement voor de bouwsector in Londen.

Just Eat

Schermvullende weergave Thomas Goubau (l.) en Klaus Nyengaard ©Aproplan

De CEO van LetsBuild, zoals het nieuwe bedrijf heet, wordt de Deense serieondernemer Klaus Nyengaard (48). Hij heeft een bewezen trackrecord in het opschalen van groeibedrijven: hij leidde van 2008 tot 2013 de Britse maaltijdbezorger Just Eat, die een jaar later voor 1,5 miljard pond naar de Britse beurs trok. Hij is ook voorzitter van Treatwell, een online platform om schoonheidsbehandelingen te boeken.

‘We kenden elkaar al zowat vijf jaar en hebben elkaar al verschillende keren ontmoet, zowel in Brussel als in Kopenhagen’, zegt Goubau, ‘maar de timing voor een fusie zat nooit goed.’ Toch kwamen beide bedrijven tot het besef dat ze gemeenschappelijke uitdagingen hebben die ze beter samen dan apart aanpakken.

De bouwsector bleef lang achter in de digitaliseringsgolf. Ze lijkt die achterstand nu versneld te willen inhalen. ‘Klanten willen steeds vaker één tool met meer functionaliteiten, die data van de werven gebruikt om hun interne processen te verbeteren. Om dat allemaal zelf te ontwikkelen, zouden we nog twee à drie jaar nodig gehad hebben’, zegt Goubau.

Expansie

De Belg wordt als operationeel directeur (COO) verantwoordelijk voor de groei en de internationale expansie van LetsBuild. ‘We willen de leider worden in elke markt waar we al zijn – Frankrijk, Duitsland, de Belux, het VK en Scandinavië. Daarnaast willen we twee tot drie nieuwe markten zoeken om tegen 2020 te veroveren.’ GenieBelt bedient vandaag al klanten in meer dan 30 landen, onder meer in Dubai en Latijns-Amerika.

Goubau spreekt van een fusie onder gelijken. Het is nog niet duidelijk hoe de deal juridisch gestructureerd wordt. ‘De hoofdkwartieren in Brussel en Kopenhagen blijven bestaan onder een nieuwe holding, maar we weten nog niet waar die gevestigd wordt’, zegt hij.

Over 12 à 18 maanden verwachten we opnieuw geld op te halen om onze internationale expansie te financieren Thomas Goubau Mede-oprichter Aproplan

Ook met cijfers is hij karig. De financiële details van de deals worden niet bekendgemaakt. Beide bedrijven spreken van een gezamenlijke groei van meer dan 75 procent in 2018, maar willen niet kwijt hoe groot hun omzet precies is.

Kapitaalronde

Door de focus op snelle groei is Aproplan verlieslatend. De Belgische jaarrekening van 2017 toont een licht negatieve brutomarge en een nettoverlies van 3,7 miljoen euro. Het negatieve eigen vermogen werd intussen wel aangezuiverd via een kapitaalronde van 5 miljoen euro.