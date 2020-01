Belgische game moet kinderen van stotteren afhelpen

De Leuvense start-up Say It Labs werkt aan een videogame voor stotterende kinderen. Omdat ze de personages al pratend moeten besturen, is het een vorm van therapie.

Om ‘Fluency Friends’ te spelen is geen controller nodig. De kinderen doen alles met hun stem, en dat is bewust. Het spel van de Leuvense start-up Say It Labs, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel en het onderzoekscentrum Imec, is een deel van de therapie voor stotteren. Het spel wordt volop getest bij een vijftigtal patiënten in de Verenigde Staten.

Bij stottertherapie zijn onder andere tempo, toon, volume en ademhaling van belang. Say It Labs weeft al die aspecten door het spel. De gamers moeten de personages obstakels laten overwinnen, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk woorden te zeggen. De personages moeten zich ook verplaatsen tussen eilanden, en dat kan alleen door met een juiste ademhaling in de microfoon - en in het spel in het zeil van de zeilboot - te blazen.

‘Fluency Friends’ laat kinderen oefenen zonder dat ze dat zelf zo zien. ERICH Reiter say it labs

Het idee komt van twee Belgische veteranen in de spraaktherapie en -technologie. Erich Reiter, van origine een Canadees maar hij woont al jaren in ons land, werkte eerst als expert rond spraaktechnologie. Daarna legde hij zich toe op spraakstoornissen. Bij het Amerikaanse Nuance Communications stond hij mee in voor de ontwikkeling van Siri, de spraakherkenningstechnologie die later in handen van Apple viel. Zijn kompaan Lukas Latacz behaalde een doctoraat aan de VUB in het veld.

Logopedist

‘Fluency Friends’ moet een aanvulling zijn op sessies bij de logopedist. Reiter: ‘Toen ik me op spraakstoornissen ging concentreren, merkte ik dat kinderen traag vooruitgang boeken. En dat is zonde, omdat stotteren er bij kinderen uit kan groeien. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het te remediëren is.’ Met het spel hoopt hij dat kinderen intenser aan stottertherapie gaan doen, zonder dat ze dat zelf zo zien. ‘Kinderen gaan niet graag naar de logopedist, maar spelen wel graag games.’

Reiter en Latacz moesten de algoritmes achter het spel verfijnen, zodat die rekening kunnen houden met foute articulatie.

Voor de ontwikkeling moest het duo enkele obstakels overwinnen. Spraakherkenning mag dan vrij goed ingeburgerd zijn, de technologie ontsluiten voor mensen met een spraakstoornis is minder evident. Reiter en Latacz moesten de algoritmes achter het spel verfijnen, zodat die rekening kunnen houden met foute articulatie. Ook de opbouw van de game vereiste aandacht: de therapie moet zo zijn opgebouwd dat een kind de vaardigheden ook naar de echte wereld kan meenemen.