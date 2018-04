'Bijenkorf voor starters' moet West-Vlaamse braindrain stoppen

West-Vlaanderen was lang een blinde vlek op de Vlaamse start-upkaart. Kortrijk duikt in het gat met de opening van de nieuwe hub Hangar K. ‘Deze plek moet een bijenkorf worden’, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Uw kantoor onder één dak met een concertzaal, een jeugdcentrum en een skatebaan: 15 jaar geleden was het ondenkbaar, vandaag is het de manier om jonge ondernemers aan te trekken. Dat is wat de stad Kortrijk gaat proberen te doen in Hangar K, de nieuwe coworking- en cocreatie-hub die vanavond officieel geopend wordt.

De stad bouwde een oude spoorwegloods om tot een kantoorruimte van 2.100 m² met een industriële look. Ondernemers kunnen er vanaf 250 euro per maand individuele werkplekken huren, of opteren voor meer afgesloten kantoren voor grotere teams. De ruimte ademt openheid dankzij het gebruik van transparante glaswanden, schuifdeuren en het weglaten van binnenplafonds.

Schermvullende weergave Piet Verhoeve, de CEO van Hangar K ©jonas lampens

Het is dan ook de bedoeling dat de huurders zo veel mogelijk met elkaar in contact komen, zegt directeur Piet Verhoeve. Tussen de werkplekken kunnen ze informeel vergaderen in zithoeken met tv-schermen. Er zijn ook formelere vergaderruimtes en een ‘pitchruimte’ waar kleinere presentaties gehouden kunnen worden.

Kortrijk Weide

Hangar K is een belangrijke schakel in de herontwikkeling van Kortrijk Weide, een stadsdeel langs de Leie dat ooit dienstdeed als bleekplaats voor het linnen dat in de vlasindustrie gebruikt werd. Het grote plein voor de loods fungeert als parking, maar kan ook gebruikt worden voor openluchtevenementen. Aan één kant van het plein wordt een nagelnieuw olympisch zwembad gebouwd, aan de andere kant bevindt zich een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO).

Kortrijk wordt al langer geconfronteerd met een braindrain, vooral naar Gent. Dat willen we stoppen door ons eigen ecosysteem uit te bouwen. vincent Van Quickenborne burgemeester kortrijk

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ziet Kortrijk Weide als een plaats waar mensen die leren, werken en zich ontspannen elkaar kunnen ontmoeten, op wandel- of fietsafstand van elkaar. ‘Langs de Leie leggen we een ecologisch stadspark aan. En er komt van hieruit een groene corridor naar het station dat 250 meter verder ligt, en dat de komende jaren ook vernieuwd zal worden.’

Aan de ontwikkeling van Kortrijk Weide hangt een prijskaartje van 85 miljoen euro, waarvan de privésector een kleine 54 miljoen inbrengt. In de onmiddellijke omgeving worden de komende jaren ook de nieuwe Penta-campus van de hogeschool Howest en het voedingslabo VEG-i-TEC van UGent gevestigd, goed voor investeringen van respectievelijk 20 en 10 miljoen euro.

Schermvullende weergave ©jonas lampens

Door Kortrijk op te waarderen tot een aangename woon- en werkstad hoopt burgemeester Van Quickenborne ondernemende jongeren meer in de eigen regio te houden. ‘We worden al langer geconfronteerd met een braindrain, vooral naar Gent. Dat willen we stoppen door ons eigen ecosysteem uit te bouwen.'

'Met de opleiding Digital Arts and Entertainment hebben we de beste gameopleiding van de wereld. En dit is de regio van de maakindustrie. Een kwart van de top 100 maakbedrijven in ons land zit in het zuiden van West-Vlaanderen. Maar een ecosysteem van technologiebedrijven daarrond hadden we niet.’

Kruisbestuiving

Hangar K mikt nadrukkelijk op de kruisbestuiving tussen starters en grote ondernemingen. ‘Ik heb lang in de VS gewerkt, waar je veel meer die cultuur hebt van open ecosystemen. Toen ik terug naar Vlaanderen kwam, miste ik dat. Dit moet zo’n ontmoetingsplaats worden’, zegt Barco-CEO Jan De Witte, die het voorzitterschap van Hangar K waarneemt.

De vloerenproducent Unilin, het technologiebedrijf Barco, de incubator Start it @KBC en de IT-groep Cronos gaan in Hangar K ruimte huren, net als de onderwijsinstellingen Howest, KU Leuven-KULAK, UGent en Vives.

‘De ruimte voor start- en scale-ups zal bij de start voor de helft gevuld zijn, maar ik ben er gerust in dat we snel naar een volledige bezetting gaan’, zegt Verhoeve. De stad Kortrijk financiert het centrum drie jaar lang mee, maar vanaf 2020 moet het zijn kosten kunnen dekken met de huurgelden.

250 Ondernemers kunnen al vanaf 250 euro per maand een individuele werkplek huren in Hangar K.

Hangar K richt zich in eerste instantie op West-Vlaanderen, maar hoopt ook connecties te maken met andere steden. De meest voor de hand liggende link is die met het grote incubatiecentrum EuraTechnologies in Rijsel, een paradepaardje van de Franse regering dat naar eigen zeggen zowat 4.000 jobs heeft aangetrokken.