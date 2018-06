Brusselse Startup Factory opent ook kantoor in Gent

Mede-oprichter en CEO Baudouin de Troostembergh en zijn team begeleidden tot op heden 12 start-ups. In een model van 'corporate venturing' worden ze tijdens de projecten ook actief ondersteund door de bedrijven in kwestie, zeg maar de opdrachtgever. 'Dat verhoogt voor de start-ups de kans op een commerciële doorbraak', zegt De Troostembergh.

Tot dusver werden de start-ups gelanceerd in en rond Brussel, vanuit de kantoren van de Brusselse bedrijvenhub Co.Station vlakbij station Brussel-Centraal. Twee jaar geleden opende Co.Station een tweede vestiging in Gent. Daar, in de buurt van het station Gent-Dampoort, vindt Startup Factory onderdak voor zijn kantoor dat zich op Vlaamse starters-ondernemers richt.