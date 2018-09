Buurtplatform Hoplr trekt naar Nederland en Wallonië

The Birdhouse levert vierde lichting ondernemers af

Hoplr is één van de bedrijven die werden begeleid door The Birdhouse, een twee jaar oude accelerator met vestigingen in Gent en Antwerpen. The Birdhouse helpt jonge bedrijven om te groeien in verschillende domeinen: business development, financiering of productontwikkeling. Ondernemers volgen er ook een persoonlijk traject met begeleiding door een personal coach.

The Birdhouse is voor 60 procent in handen van oprichter Jan-Willem Callebaut. Telkens 20 procent zit bij Belfius en bij de groep van 38 mentoren die de start-ups coachen. Om het half jaar selecteert The Birdhouse 15 start-ups uit typisch 700 à 800 aanvragen. De vierde lichting zwaait donderdagavond af, en ondernemers kunnen zich deze maand aanmelden voor de volgende.

‘Onze focus ligt op het klaarmaken van bedrijven voor een eerste grote investeringsronde’, zegt Callebaut. De komende weken zullen na Hoplr nog enkele bedrijven uit de Birdhouse-stal hun ‘Series A’ financiering aankondigen, klinkt het. ‘In twee jaar tijd hebben onze 52 start-ups al 7,5 miljoen euro opgehaald. Ze zijn samen goed voor ruim 240 jobs.’

Belfius dient zich aan als een kandidaat-financier van de meest beloftevolle start-ups uit The Birdhouse. Het zette daarvoor vorig najaar 10 miljoen euro opzij in een speciaal investeringsfonds, dat met Hoplr nu een eerste investering beet heeft. Belfius heeft ook al verschillende start-ups kredieten verstrekt.