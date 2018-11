Digitale klantendienst Hello Customer haalt ruim 2 miljoen op

Hello Customer, een online platform dat bedrijven helpt om feedback van klanten te analyseren, krijgt ruim twee miljoen euro om verder te groeien in Europa. Onder meer de stichters van Showpad stappen in het bedrijf.

Hello Customer werd in 2015 opgericht door Leslie Cottenjé, Joeri Pansaerts en Bram De Vos. Het Gentse bedrijf ontwikkelde een algoritme dat de analyse van klantencommentaren automatiseert. Die informatie kan worden gekoppeld aan de persoonsgegevens van de klant. Bedrijven kunnen dankzij de software in real-time volgen wat er bij hun klanten leeft.

Cottenjé haalde al een half miljoen euro groeikapitaal op en heeft onder meer Steven Van Belleghem, een expert in klantenbenadering, in de raad van bestuur. Hello Customer wordt al voornamelijk gebruikt in de financiële sector en de retail, door bedrijven als FNG Group, Lunch Garden en JBC. Hello Customer trok de bekende consultants Rik Vera en Steven Van Belleghem aan als bestuurders en telt 15 medewerkers.

Bekende namen

‘Onze AI-oplossing is na drie jaar onderzoek voor 95% accuraat en begrijpt alle romaanse en germaanse talen', zegt CEO Leslie Cottenjé. ‘Nu onze technologie op punt staat, kunnen we uitbreiden naar heel Europa.’

In de eerste grote kapitaalronde trekt het bedrijf meteen enkele bekende namen aan. Naast Dovesco - het fonds van Domo-broers Anthony en Gregory De Clerck - investeerden ook Louis Jonckheere, Pieterjan Bouten en Peter Minne van Showpad, Seeder Fund, Steven Van Belleghem en verschillende business angels.

Winkel

‘Artificiële intelligentie is een uitstekend middel om klantenfeedback te vertalen naar concrete inzichten’, zegt Louis Jonckheere van Showpad. ‘We zijn echt onder de indruk door het technologisch mooie product dat Hello Customer aanbiedt.’