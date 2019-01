Drie op de vier starters blijven overeind

Start it @KBC, de startershub van KBC en enkele partners, begeleidde de afgelopen vijf jaar 622 start-ups. Dat zijn zelden bedrijven die zich richten op consumenten, blijkt uit onderzoek.

Al vijf jaar kunnen ondernemers met een idee terecht bij Start it @KBC, de startershub die de grootbank samen met onder andere Telenet, Pfizer en Cronos oprichtte. Die begeleidde al 622 starters in zes locaties (Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, Kortrijk, Hasselt).

Op het verjaardagsfeestje vandaag in Gent kan Start it @KBC tevreden terugblikken. Er bestaan nog 451 start-ups die het programma afsloten, een succesratio van 73 procent of driekwart. 150 start-ups zijn gestopt, 21 verlieten vroegtijdig het programma na tegenvallende resultaten.

Uit een bevraging van Start it @KBC, ingevuld door 269 start-ups, blijkt dat de kans op een Belgische Google of Spotify eerder beperkt is. Starters richten zich in amper een op de vijf gevallen rechtstreeks naar de consument. Driekwart van de starters levert diensten of producten aan bedrijven.

Lode Uytterschaut, stichter en CEO van de hub, ziet daar geen probleem in. ‘Investeerders bevestigen keer op keer dat de Belgische markt, met een klein aantal inwoners, maar sterk uitgebouwd netwerk van bedrijven, kansen biedt voor een service aan bedrijven.’

Starters vinden wel hun weg naar investeerders. De 269 respondenten gaven aan dat ze in totaal 62,4 miljoen euro aan kapitaal ophaalden. Geëxtrapoleerd naar alle start-ups gaat het om 178,8 miljoen euro. Het is wel riskant om te extrapoleren, want de verschillen tussen start-ups zijn groot. Amper 20 procent haalt meer dan 500.000 euro op.

Focus op verkoop

Bovendien wil Start it @KBC niet te veel nadruk leggen op startkapitaal. Het kijkt liever naar de omzet die de starters realiseren. ‘Het geld van een klant is de best mogelijke financiering voor een start-up. We focussen heel hard op verkoop en willen dat in de toekomst nog meer doen’, zegt Uytterschaut.