Drupal-bedenker Buytaert stapt in nieuwe start-up Davy Kestens

Kestens is op Twitter al een tijdje aan het warmlopen voor zijn nieuwe project dat de naam ‘Dino’ meekreeg. Op de website van het nieuwe bedrijf valt weinig informatie te rapen, maar Kestens verklaarde dat het zal gaan om een dienst die mensen ‘meer inzicht geeft in hun financieel welzijn’. Het lijkt de bedoeling om banken te helpen om op basis van hun klantendata een gerichtere service aan hun klanten aan te bieden.

Ook over het startkapitaal en de investeerders was nog geen duidelijkheid. Maar in een tweet schrijft Kestens nu dat hij twee vroege investeerders heeft gestrikt: Dries Buytaert en Jeff Miller. De eerste is de naar Boston uitgeweken Antwerpenaar die aan de basis ligt van de wereldbekende openbronsoftware Drupal, die gebruikt wordt om sites en blogs te bouwen en te beheren.