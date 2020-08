'Een start-up is als een kind: ik slaap niet tot het achttien is'

De accelerator Start it @KBC wil meer aandacht voor mentaal welzijn bij startende ondernemers. Uit een survey in samenwerking met Mensura blijkt dat ruim de helft van de start-upoprichters slaapproblemen heeft.

Een kwart van de oprichters van start-ups heeft na een werkdag geen energie meer over en een op de vijf heeft maandelijks hartkloppingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Start it @KBC in samenwerking met Mensura, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, waar 80 oprichters aan deelnamen.

Kort Start it @KBC stelde een survey op om te peilen naar het mentaal welzijn bij de startende ondernemers uit hun acceleratorprogramma. Jaarlijks zijn er twee golven waarin start-ups zich kunnen aanmelden, met telkens gemiddeld 60 deelnemers. De survey - de eerste gericht op mentale gezondheid - werd ingevuld door de huidige lichting en enkele alumni.

De resultaten laten zien dat de mentale impact van het start-upleven niet te onderschatten is. Meer dan de helft van de deelnemers heeft minstens enkele keren per maand moeilijkheden om te slapen. 30 procent worstelt met concentratieproblemen. Maar ook fysiek zijn er uitlopers. 7 procent zegt geregeld last van hartkloppingen of pijn op de borst te hebben. 30 procent spreekt van maag- of darmproblemen.

Systematisch

'Een start-up leiden is heavy, zowel bij succes als bij falen', zegt Lode Uytterschaut, de CEO en oprichter van Start it @KBC. 'Vroeger peilden we geregeld naar de slaapkwaliteit of het aantal werkuren, maar vanaf nu willen we systematisch rekening houden met mentale gezondheid. De survey wordt maandelijks herhaald, waardoor we op termijn hopelijk een evolutie zien.'

Omdat Start it @KBC dat door experts wil laten opvolgen, sloot het een partnerschap met Mensura. Dat stuurt na afloop van de survey een persoonlijk rapport naar elke deelnemer met praktische tips op maat om het fysiek en mentaal welzijn te versterken. 'Dat moet helpen met de eerste en belangrijkste stap in het proces: inzicht en bewustzijn', zegt Uytterschaut. 'Veel mensen denken 'het hoort erbij' en zien de oorzaken van hun stress niet meer.'

Veel mensen denken 'het hoort erbij' en zien de oorzaken van hun stress zelf niet meer. Lode Uytterschaut CEO en oprichter Start it @KBC

S-Biomedic

Veronika Oudova (37) is de CEO en medeoprichter van S-Biomedic, een biotechbedrijf dat middelen ontwikkelt om huidaandoeningen te behandelen. 'Tegen het eind van 2021 hopen we een eerste product op de markt te brengen. We zijn daarmee bezig sinds 2014. Er komt telkens een nieuwe stressfactor: zal ons middel werken? Zal het goedgekeurd worden door de autoriteiten? Zal het aanslaan op de markt? Die onzekerheid gaat nooit weg. Een bedrijf oprichten is als een kind op de wereld zetten: slapeloze nachten zolang het groeit.'

Oudova noemt contact met lotgenoten een van de belangrijkste bronnen van steun. 'Het lastigst aan een start-up is dat niemand van bovenaf kan zeggen dat je goed bezig bent. Er zijn geen bazen of collega's die je bevestiging geven in wat je doet. Praten met iemand die een gelijkaardig parcours aan het afleggen is, helpt enorm.' Start it @KBC riep vorig jaar de Mental Wellbeing Academy in het leven. Founders kregen slaapcursussen en meditatiesessies en kunnen in workshops ervaringen en oplossingen uitwisselen.

Er zijn geen bazen of collega's die kunnen zeggen dat je goed bezig bent. Veronika Oudova CEO en co-oprichter S-Biomedic

De rondvraag bracht ook goed nieuws aan het licht: de algemene tevredenheid op het werk is erg hoog onder startende ondernemers. Van de 80 oprichters vindt 86 procent het boeiend en leuk een start-up te runnen.