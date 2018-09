Experts geven online lessen aan ondernemers

Een start-up runnen doe je niet met wat vrijblijvende tips. Een nieuwe ‘Masterclass’ wil algemene adviezen concreet vertalen naar de situatie van individuele ondernemers.

Vlaanderen kreeg er de afgelopen jaren een hele industrie bij die zich richt op advies aan beginnende ondernemers, van pitchwedstrijden en netwerkevenementen tot incubatoren en acceleratoren. Dat is positief, maar toch is nog niet elke start-up ermee geholpen, vindt Jeroen De Wit, oprichter van het Gentse softwarebedrijf Teamleader. ‘Er wordt veel inspiratie gegeven, maar daarmee kom je als ondernemer nog niet te weten hoe je de dingen moet aanpakken. En niet elke start-up is in staat klant te worden van een incubator.’

Nadat hij voor een thesis enkele gesprekken had gehad met VUB-student Robin Geers, besloten beiden het boek ‘Start-up Survival’ te schrijven, om ondernemers zo praktisch mogelijke adviezen mee te geven. ‘Toch kreeg ik na de publicatie van ons boek nog veel vragen van ondernemers die wilden weten of ze de tips uit het boek wel goed toepasten. Daaruit is het idee gegroeid om een online masterclass te organiseren’, zegt Geers.

We zoeken ondernemers die al meer hebben dan een idee. Ze zijn liefst al een tijdje bezig, draaien omzet en hebben één of meer werknemers of mede-oprichters. Jeroen De Wit Oprichter Teamleader

Die masterclass loopt van oktober tot december en zal zeven modules omvatten. Experts geven er online les over typische thema’s waar start-ups mee worstelen. Advocaat David Dessers (Cresco) zal het bijvoorbeeld hebben over groeistrategieën, Nathalie De Ceulaer (CFO van Fortino) over het ophalen van de juiste financiering, en Raf Weverbergh (Finn) over pr en communicatie.

‘De deelnemers krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen, die we thematisch groeperen en in een Q&A-formule beantwoorden’, zegt Geers. ‘Naast de online modules organiseren we ook twee fysieke evenementen: een kick-off op 3 oktober en een graduation op 20 december.’

999 euro per inschrijving

Jeroen De Wit en Robin Geers stellen hun Masterclass voor.

Geers en De Wit, die het project mee ondersteunt, willen het aantal inschrijvingen bewust beperken tot een vijftigtal. ‘We zoeken ondernemers die al meer hebben dan een idee. Ze zijn liefst al een tijdje bezig, draaien omzet en hebben een of meer werknemers of medeoprichters.’