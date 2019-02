Facebook gaat in zee met bedrijf van Limburgse factchecker

Lead Stories, het factcheckingbedrijf waarvan Limburger Maarten Schenk mede-oprichter is, wordt een van de nieuwe factcheckers van Facebook. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontmaskeren van valse nieuwsberichten.

‘Zo blij dat het eindelijk officieel is: Facebook gaat samenwerken met mijn bedrijf Lead Stories in de strijd tegen fake news en misinformatie’, meldt Maarten Schenk op zijn Facebookpagina.

De man uit Houthalen-Helchteren, een germanist van opleiding die er ooit van droomde om journalist te worden, ontwikkelde een eigen softwarepakket, The Trendolizer, om artikels, foto's of video's te controleren op hun inhoud en te kunnen bestempelen als vals of echt.

‘Technisch gezien is Lead Stories een Amerikaans bedrijf’, zegt Schenk. ‘Mijn vennoot is een voormalig journalist van CNN, Alan Duke, en daarnaast zijn er nog twee Amerikaanse investeerders.’

Het bedrijf gaat voor Facebook sites checken die zich bezighouden met de Amerikaanse actualiteit. Het is niet de bedoeling om Vlaamse nieuwsverhalen te checken.

Trendolizer is Schenks eigen vondst, en daar zal hij naar eigen zeggen nu voor ‘gecompenseerd’ worden. Een miljoenendeal is het niet, wel iets in de orde van duizenden dollars, zegt hij. ‘We zullen wél extra personeel kunnen aanwerven.’