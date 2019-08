Fransen kopen Luikse slimme straatverlichting

De Franse groep Lacroix koopt het Luikse bedrijf SmartNodes over, dat technologie in huis heeft om de straatverlichting aan te passen aan de verkeersdrukte.

SmartNodes is een vijf jaar oude spin-off van de universiteiten van Luik en Louvain-la-Neuve (UCL). Het ontwikkelde sensoren die langs wegen kunnen worden geïnstalleerd om te meten hoe druk het is en welke weggebruikers vooral actief zijn (auto’s, fietsen of voetgangers).