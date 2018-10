Gentse IT-ondernemer stapt in start-upfabriek

Jonas Dhaenens, de man achter de website- en online infrastructuurbeheerder Intelligent, investeert in het financieringsplatform WinWinner. Hij bevestigt ook dat een deel van Intelligent in de etalage staat.

Het Gentse WinWinner begeleidt sinds 2016 starters en kmo’s in hun zoektocht naar financiering. Het bedrijf, dat zelf nog in de startfase zit, helpt groeibedrijven een dossier klaar te stomen voor investeerders. Het mikt op een mix van bankkredieten, win-winleningen (achtergestelde leningen), durfkapitaal en crowdfunding.

De bedrijven onder de hoede van WinWinner haalden in totaal al tien miljoen euro op. Een van de succesverhalen was Balls & Glory, de fastfoodketen van ondernemer Wim Ballieu die gevulde gehaktballen centraal plaatst. Hij haalde 95.000 euro op via WinWinner.

Combell

WinWinner haalt nu zelf 500.000 euro aan kapitaal op, bij onder meer de Gentse IT-ondernemer Jonas Dhaenens. Die bouwt sinds 1999 aan de Intelligent-groep, die instaat voor het beheer van websites en andere online infrastructuur bij bedrijven. Intelligent werd begin dit jaar in tweeën gesplitst, in Combell voor kmo’s en zelfstandigen en Sentia voor grote bedrijven. Het vakblad Merger Market signaleerde onlangs al dat het investeringsfonds Waterland, dat in 2015 instapte, zijn aandelen wil verkopen.

Elke euro die ik niet in mijn eigen bedrijf kan steken, steek ik in andere bedrijven. Jonas Dhaenens it-ondernemer

Een zakenbank heeft daarvoor inderdaad een mandaat gekregen, bevestigt Dhaenens aan De Tijd. ‘We zoeken een nieuwe partner. Maar ik blijf aan boord.’ De instap in WinWinner betekent ook niet dat hij investeren boven ondernemen plaatst. ‘Ik ben altijd al een duale ondernemer geweest. Elke euro die ik niet in mijn eigen bedrijf kan steken, steek ik in andere bedrijven.’