Gentse softwaregroep sluit deal met Blackberry

Awingu biedt oplossingen aan waarmee werknemers via hun browser toegang krijgen tot een ‘virtueel kantoor’ met al zijn softwaretoepassingen. Zo wordt het mogelijk alle courante kantoortaken uit te voeren vanop eender welke locatie en via eender welk toestel.

Blackberry

Walter Van Uytven, de CEO van Awingu, verwacht veel van de samenwerking met de Canadezen. ‘Met onze oplossing vult Blackberry een leemte in zijn aanbod. Samen staan we sterker dan concurrenten als Citrix of VMWare. Blackberry staat ook sterk aan de top van de bedrijvenmarkt, waar het onder meer grote banken en militaire organisaties onder zijn klanten telt.’

Een andere opsteker voor het bedrijf is dat zijn virtualisatie-oplossing door zowat 20.000 federale ambtenaren zal worden gebruikt. De procedure daarvoor werd opgestart door de kanselarij van de eerste minister, die bevoegd is voor het IT-beleid van de federale overheid. De software van Awingu wordt nu al gebruikt door de federale politie en verschillende lokale politiezones.

Kapitaalronde

De bekende telecommanager en ondernemer Michel De Coster treedt namens Dumolin toe tot de raad van bestuur. In één adem werd ook de complexe kapitaalstructuur van Awingu, dat in 2013 ontstond uit een fusie van twee bedrijven van de serieondernemer Kristof De Spiegeleer, vereenvoudigd.

Awingu is zuinig met financiële cijfers, maar de officiële jaarrekeningen laten zien dat het bedrijf nog volop in een fase van investeringen zit. De resultatenrekening toonde eind 2017 een verlies van 3,66 miljoen euro, maar volgens Van Uytven is het nettoresultaat vertekend omdat alle investeringen in toekomstige groei, zoals in onderzoek en ontwikkeling en marketing, meteen als kosten worden geboekt in plaats van ze op de balans te activeren.