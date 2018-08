Limburgse drone-starter haalt half miljoen op

Airobot, dat huist in de Hasseltse INCubator op de Corda Campus, haalt in een eerste kapitaalronde 550.000 euro op voor de doorontwikkeling en commercialisering van hun product. Het geld moet onder meer dienen voor de commercialisatie van Z-mapper, een drone met precisiesensoren die langer dan dertig minuten in de lucht kan blijven in vrijwel alle weercondities.