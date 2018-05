Mede-oprichter Teamleader stapt in concurrent Salesflare

Willem Delbare, mede-oprichter en voormalig technisch directeur van het CRM-platform Teamleader, investeert in Salesflare, een start-up die gedeeltelijk met Teamleader concurreert.

Schermvullende weergave Willem Delbare ©Salesflare

Delbare stond samen met Jeroen De Wit en Mathias De Loore aan de wieg van Teamleader, het Gentse bedrijf dat internationaal doorbrak met software om de workflow van kmo’s te digitaliseren. Delbare was verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van het platform, maar hij verliet begin 2016 het bedrijf en verkocht toen ook zijn aandelen.

‘We waren niet meer akkoord over de manier waarop het bedrijf geleid werd, in het bijzonder over de manier waarop marketing gedaan werd’, zegt hij vandaag over dat vertrek. ‘Bovendien wilde de raad van bestuur (met onder anderen ex-Telenet-baas Duco Sickinghe, red) minder inzetten op productontwikkeling, waardoor mijn rol ook niet meer relevant was voor zo’n start-up.’

Schermvullende weergave Jeroen Corthout ©rv

Delbare werd wel gecharmeerd door het project van Salesflare, de start-up van Jeroen Corthout en Lieven Janssen die eveneens actief is in zogenaamde CRM-software. Hij wilde vorig jaar al intekenen op de uitgifte van converteerbare obligaties door Salesflare, maar deed dat toen niet omdat het volgens Teamleader een inbreuk zou zijn op een niet-concurrentiebeding.

Netlog-boys

Vandaag is dat beding afgelopen en kan hij wel mee investeren. Delbare brengt tien procent aan van de ronde van 350.000 euro, waar ook de ‘Netlog-boys’ Toon Coppens en Lorenz Bogaert, Xpenditure-oprichters Boris Bogaert en Wim Derkinderen, en Jurgen Heyman (Sales Performance International) aan deelnamen. Het is de bedoeling dat Delbare ook gaat meedenken over ‘techniek en toekomst’ van Salesflare, zegt CEO Jeroen Corthout.

Salesflare is een stuk jonger en kleiner dan Teamleader, maar het achtkoppige team is volgens Corthout maar ‘enkele maanden’ verwijderd van een break-even. ‘Het voorbije jaar slaagden we erin om elke maand 20 procent op maandbasis te groeien’, zegt hij. Omzetcijfers wil het bedrijf voorlopig niet vrijgeven. De laatste publiek beschikbare jaarrekening, van 2016, toont een brutomarge van 90.000 euro.