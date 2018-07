Miljoenen voor slimme energiemeter en kluis voor medische beelden

De Antwerpse start-up June Energy haalt in een tweede kapitaalronde 2,1 miljoen euro op bij een reeks privé-investeerders. Het bedrijf ontwikkelt technologie waarmee consumenten hun energiegebruik kunnen monitoren.

De starter claimt dat ze zo gericht besparen, omdat June hen automatisch switch naar de meest voordelige energieleverancier. Dat gebeurt telkens wanneer een lagere energiefactuur mogelijk is. Data van June Energy claimen dat de 4.000 June-klanten gemiddeld tussen 200 en 600 euro per jaar besparen.

Een eerdere kapitaalronde was goed voor 500.000 euro. Een van de investeerders is François Lagae, een Brusselse business angel die investeert in softwarebedrijven. June Energy wil met het geld de technologie doorontwikkelen.