Nederlanders kopen Gentse hr-software met 100.000 gebruikers

De Gentse ontwikkelaar van hr-cloudsoftware Intuo komt in handen van Unit4, een Utrechtse aanbieder van bedrijfssoftware.

Intuo sluit enkele jaren van onstuimige groei af met een verkoop van het bedrijf. De start-up zag het licht in 2013. Oprichters Tim Clauwaert, Gilles Mattelin en Philip De Smet bouwden aanvankelijk een beheersysteem voor opleidingen, maar verkenden daarna verschillende richtingen van de ontluikende markt voor hr-oplossingen in de cloud, op basis van data en een scheut artificiële intelligentie.

Dat wierp vruchten af, want in 2016 nomineerde de consultant Deloitte Intuo als een ‘Deloitte Fast 50 Rising Star’, zeg maar een veelbelovend jong bedrijf. Intuo zegt momenteel meer dan 100.000 gebruikers te tellen, bij klanten als USG, Hays, BMW, Verisure, Brussels Airport, Thomas Cook, FairFX, Ag Insurance en Europa Bank.

Evaluaties

Unit4 gaat de Gentse technologie integreren in zijn portfolio van hr-oplossingen voor de dienstensector. De Nederlandse groep staat sterk in het segment van middelgrote ondernemingen. De belangrijkste troef van Intuo is een zelf ontwikkeld platform voor de continue monitoring van werknemers, waarop ze feedback krijgen van collega's. Dat moet een alternatief bieden voor de traditionele jaarlijkse evaluatieprocessen en interne tevredenheidsonderzoeken.