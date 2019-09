Oprichter Farmaline stapt in machineverhuurder Bullswap

Bullswap, opgericht door de jonge ondernemers Jannes Valkeneers, Laurens Opitek en Michiel Vandeweyer, was aanvankelijk bedoeld als een soort Airbnb voor bouwmachines: een platform waarmee eigenaars hun stilstaande machines tijdelijk konden verhuren. ‘We kregen het idee toen we op café over een start-up zaten te brainstormen en door het raam een torenkraan zagen staan’, zegt Valkeneers.