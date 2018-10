Start-up eTheRNA opent nieuw labo in Niel

De start-up schakelt een versnelling hoger in zijn onderzoek naar een therapie tegen kanker. ETheRNA werkt aan een immuuntherapie, gebaseerd op mRNA.

MRNA werkt als de boodschapper in ons bloed waardoor ons immuunsysteem kankercellen gaat beschouwen als vijandig en ze gaat vernietigen of afstoten.

eTheRNA ontwikkelt een injectie met mRNA voor patiënten met huidkanker. Nadat ze zijn behandeld met de klassieke chemo en de tumor eventueel werd weggesneden, ontvangen die patiënten de immuuntherapie, die moet maken dat de huidkanker zich niet verder uitzaait.

'Met het nieuwe labo kunnen we onze eigen mRNA aanmaken, wat een groot voordeel is. Maar enkele faciliteiten in de wereld kunnen dat', zegt Russell Greig, de voorzitter van eTheRNA.

We zitten in fase II van onderzoek, waarbij we twintig patiënten met huidkanker testen. Belgische patiënten trouwens, uit drie verschillende ziekenhuizen. Russell Greig eTheRNA

'Het heeft wat tijd gekost om de officiële certificering te bekomen, maar nu kunnen we vaart zetten achter onze klinische studies. We zitten in fase II van onderzoek, waarbij we twintig patiënten met melanoom (huidkanker) testen. Het gaat om Belgische patiënten, uit drie ziekenhuizen.'

De therapie werd ontdekt door professor Kris Thielemans van het UZ Brussel, die zijn uitvinding patenteerde en vervolgens in een start-up onderbracht. Het biotechbedrijf ontving sinds de start zo'n 25 miljoen euro aan kapitaal, onder andere van Fund+, PMV en LSP Life Sciences Partners.

'We hebben 5 miljoen euro nodig gehad voor het bouwen van het labo. Een groot bedrag, zeker voor een jonge start-up zoals wij. We zijn dus opnieuw aan het onderhandelen met onze investeerders om meer financiële middelen te ontvangen. Binnen twee of drie maanden moet dit rond zijn', zegt Russell. Om hoeveel geld het gaat, zegt hij voorlopig niet.

Nieuwe CEO

25 miljoen eTheRNA Het biotechbedrijf ontving sinds de start in 2013 zo'n 25 miljoen euro aan kapitaal, onder andere van Fund+, PMV en LSP Life Sciences Partners.

ETheRNA krijgt ook een nieuwe CEO: Steve Powell, een farmaveteraan met dertig jaar ervaring. De Brit werkte al in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, de VS en Nederland.

'ETheRNA kan met zijn onderzoek naar mRNA een grote impact hebben. Niet alleen voor huidkanker, maar ook voor andere kankervormen. Ook in immuniteitszieken kan mRNA een belangrijke rol spelen', zegt Powell.

Dat eTheRNA een piepklein bedrijf is, schrikt de CEO niet af. Powell: 'De grootte van een bedrijf reflecteert de kwaliteit van het klinisch onderzoek niet. Het is niet omdat je groot bent dat je meer succes hebt. Grote farmabedrijven hangen af van wat kleine biotechbedrijven realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat eTheRNA een belangrijke rol speelt.'

Huid- en borstkanker

ETheRNA focust op melanoom, maar overweegt later ook borstkanker aan te pakken. De eerste studies over borstkanker zouden in 2019 starten. Ook de volgende onderzoeksresultaten van de testen met melanoompatiënten (fase II) worden begin volgend jaar verwacht.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) huldigt maandagmiddag het nieuwe labo van eTheRNA van 400 m2in Niel in. Het voldoet aan de internationale current good manufacturing practices van de FDA, de Amerikaanse medische autoriteiten.

Immuuntherapie