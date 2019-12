Techstart-ups goed voor 7.140 jobs in Vlaanderen

In 2017 waren 1.353 start-ups in België goed voor 10.349 jobs. Van die jobs waren 7.140 verbonden aan bedrijven in Vlaanderen.

Vlaamse techstart-ups halen niet alleen massaal veel kapitaal op, ze boosten ook de tewerkstelling. In 2017 waren 1.353 start-ups in België goed voor 10.349 jobs. Van die jobs waren 7.140 verbonden aan bedrijven in Vlaanderen. Dat blijk uit nieuw onderzoek van de KU Leuven (HIVA) en het technologiebedrijf Sirris.

Heel wat apps die ons dagelijks leven veranderen, worden ontwikkeld door kleine start-ups. Startende techondernemingen in België richten zich vooral op de zorg. Omwille van de vergrijzing van de bevolking en de toename van chronische aandoeningen blijkt ‘Healthtech’ een groeiende markt.

Hoewel Brussel de meeste techstarters telt, scoort Oost-Vlaanderen het best qua tewerkstelling

Zeven op de tien Belgische techstart-ups zijn gevestigd in Vlaanderen, twee op de tien in het Brussels Gewest. In heel België hebben de techstart-ups 3.223 loontrekkenden in dienst. 1.958 zelfstandigen zijn tewerkgesteld als zaakvoerder of bestuurder. Daarnaast zijn er nog 5.168 extra medewerkers, van wie 2.963 werken vanuit het buitenland.

Hoewel Brussel van alle provincies het meeste techstart-ups telt, scoort Oost-Vlaanderen het best qua tewerkstelling: met 249 starters is de provincie goed voor 822 werknemers.

Start-ups zijn vooral een stedelijk fenomeen. Zo bevinden 63 procent van de Oost-Vlaamse start-ups zich in Gent. In de provincie Antwerpen is de helft van de starters gevestigd in de provinciehoofdstad. Ook op het vlak van het aantal werknemers doen stedelijke start-ups het beter.

De start-ups in Vlaanderen zijn gemiddeld groter dan in Brussel. Dat kan erop wijzen dat startende bedrijven moeite hebben om hun kinderschoenen te ontgroeien.