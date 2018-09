Vlaams duo krijgt miljoenen om fouten uit software te halen

Twee durfkapitaalfondsen stoppen 3,5 miljoen dollar (3 miljoen euro) in Secure Code Warrior. De door twee Vlamingen opgerichte start-up helpt bedrijven om preventief fouten uit hun software te halen.

Wie een auto koopt, mag verwachten dat die zijn leven lang zonder grote productiefouten blijft rondrijden. Wie een stuk software koopt, weet daarentegen dat hij om de zoveel tijd updates zal moeten installeren om allerlei bugs en veiligheidslekken te herstellen. Het is een bizar kenmerk van de software-industrie waar weinigen zich nog vragen bij stellen.

De Vlaamse ondernemers Matias Madou en Pieter Danhieux, respectievelijk CTO en CEO van de start-up Secure Code Warrior, zijn vastbesloten om die denkwijze te doorbreken. Met hun bedrijf ontwikkelden ze een platform dat softwareontwikkelaars moet toelaten om foutjes in hun code preventief op te sporen. ‘We bieden een schaalbaar platform aan dat developers voorziet van kennis en tools om veilig te coderen’, zegt Madou.

Secure Code Warrior maakt vandaag bekend dat het 3,5 miljoen dollar ophaalt bij twee investeringsfondsen: het Australische AirTree Ventures en het Amerikaanse Paladin Capital. Het gaat om leningen die omzetbaar zijn in aandelen. Met dat geld willen ze de verkoop van hun product in de VS sneller opschalen, en extra investeren in productontwikkeling in de R&D-afdeling in Brugge.

De oplossing is onder meer interessant voor grote bedrijven uit diverse sectoren die vandaag de dag heel wat software zelf ontwikkelen. ‘We bieden ondersteuning voor zowat 17 talen, van het oude cobol tot Java en .NET, plus enkele mobiele talen. Onze klanten zitten vooral in de financiële sector, telecom, retail en de luchtvaart’, zegt Madou. ‘We helpen hen fors te besparen. Een probleem oplossen in software die al in productie is, kost typisch dertig keer meer dan een probleem preventief oplossen.’

Secure Code Warrior ontstond vorig jaar uit de samensmelting van de start-ups die Madou en Danhieux los van elkaar hadden opgericht. ‘Pieter had een bedrijf gestart in Sydney en ik in Brugge (Sensei Security). We stelden vast dat die perfect complementair waren’, zegt Madou.