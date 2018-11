Vlaamse start-up herkent congresgangers aan hun gezicht

De Vlaamse start-up Fielddrive krijgt in Barcelona een belangrijke award voor zijn oplossing om bezoekers van grote evenementen automatisch te registreren via gezichtsherkenning.

Samen met zijn Amerikaanse partner Zenus Biometrics heeft Fielddrive nu ook een systeem gemaakt dat bezoekers bij binnenkomst meteen herkent en hun badge afdrukt. ‘De registratie neemt zo nog amper negen seconden per bezoeker in beslag’, zegt CEO Danny Stevens. Het systeem kan organisatoren ook helpen besparen op onthaalpersoneel en hardware.

Bezoekers moeten hun foto vooraf opladen wanneer ze zich online registreren voor een evenement. Het systeem controleert of de kwaliteit van de foto voldoende is. ‘We laten bezoekers altijd de keuze of ze het systeem willen gebruiken, maar de acceptatie is vrij groot’, zegt Stevens. ‘Bij een recent evenement in Texas werd het door 86 procent van de 8.600 bezoekers gebruikt.’