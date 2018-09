Bedrijf achter papierloze bouwwerf op zoek naar overnames

Aproplan, de Brusselse scale-up die software verkoopt om de communicatie en administratie op bouwwerven te versoepelen, kijkt uit naar overnames en mogelijk ook vers kapitaal.

Aproplan is één van de Belgische groeibedrijven die donderdag en vrijdag in de kijker lopen op de techbeurs Supernova in Antwerpen. Aproplan bouwde een applicatie waarmee aannemers, ingenieurs en architecten informatie en rapporten kunnen doorgeven en bespreken. Zo kan er op bouwwerven kostbare tijd worden uitgespaard en worden communicatiefouten vermeden.

Supernova Van donderdag 27 tot zondag 30 september vindt op het Antwerpse Eilandje de eerste editie plaats van het technologiefestival Supernova. Behalve een publieksfestival is het ook een zakelijke conferentie waar groeibedrijven uit heel Europa in contact kunnen komen met kandidaat-investeerders. In de aanloop naar SuperNova belichten we enkele van die opmerkelijke technologiebedrijven. Volg en herlees alle berichtgeving in ons online dossier: www.tijd.be/supernova

Het Brusselse bedrijf, mee gefinancierd door het investeringsfonds Fortino Capital van Duco Sickinghe, haalde vorig jaar al vijf miljoen euro op om zijn productteams te versterken en zich in het buitenland te lanceren. Een jaar later staan we op het punt om in enkele buurlanden van start te gaan, zegt mede-oprichter en CEO Thomas Goubau. ‘Onze focus ligt nu op Frankrijk en Duitsland’.

Excel-sheets

De app is op zich vrij makkelijk overzetbaar naar andere landen, maar er is nog veel opleiding en overtuigingskracht nodig, zegt hij. De bouw is nu eenmaal geen digitale voorloper. ‘Toch zien we de sector meer en meer komen, gewoon omdat ze het op de klassieke manier, met Excel-sheets, niet meer aankunnen. In die zin worden we geholpen door de toenemende regelgeving.’

Onze kernactiviteit ligt in op bouwprojecten van 5 tot 100 miljoen euro. Thomas Goubau CEO Aproplan

Aproplan biedt zijn applicatie in vier prijscategorieën aan, van een gratis ‘basic’ versie tot een ‘enterprise’ versie op maat van grote bedrijven. ‘Dat brede aanbod is nodig om verschillende behoeften in te vullen’, zegt Goubau. ‘Onze kernactiviteit ligt in op bouwprojecten van 5 tot 100 miljoen euro. Dat gaat van een architectenbureau met een handvol werknemers, tot middelgrote bedrijven met 3.000 werknemers. Daar spreek je over heel andere budgetten.’

De echte gigabedrijven laat Aproplan links liggen, net als heel kleine projecten zoals de particuliere huizenbouw. ‘Daar boksen we op tegen concurrenten als WhatsApp en Dropbox. Er is minder behoefte aan een aparte communicatietool.’

Overnames

Aproplan telt inmiddels een zestigtal werknemers, de meeste in Brussel. Financiële cijfers deelt het bedrijf niet – de laatst beschikbare jaarrekening toont over 2016 een verlies van 1,5 miljoen euro op een brutomarge van 817.000 euro.

Nu alles klaar is voor organische groei in het buitenland, kijkt Goubau ook uit naar eventuele overnames. ‘Dat kunnen zowel concurrenten zijn waarmee we geografisch terrein winnen, als complementaire bedrijven om ons inhoudelijk te versterken. We bekijken een paar opties.’

De overnames kunnen Aproplan ook helpen bij het vinden van talent, één van de grootste kopzorgen van Goubau. ‘Brussel heeft het voordeel van zijn centrale ligging, maar een minpunt is wel dat je hier moeilijk mensen vindt.’

Kapitaal

Als het tot één of meer overnames komt, behoort ook een nieuwe kapitaalronde tot de mogelijkheden. ‘Misschien trekken we daarvoor naar Londen, Berlijn of Parijs, waardoor het goed is om nu al contacten te leggen met internationale investeerders op Supernova.’

Als het tot één of meer overnames komt, behoort ook een nieuwe kapitaalronde tot de mogelijkheden.