Vlaams duo wil 100 miljoen euro ophalen om starters te financieren

De Britse durfkapitalist Force Over Mass, mee opgericht door een duo Vlamingen, hoopt met een private privak 100 miljoen euro op te halen, onder meer bij vermogende families in ons land.

Force Over Mass (FOM) is een jonge ‘venture capitalist’ die in 2015 mee werd opgericht door de uitgeweken Vlamingen Wouter Volckaert en Filip Coen. Zij gingen na hun studies in Leuven aan de slag als zakenbankiers in de Londense City. ‘Enkele jaren geleden groeide de zin om iets te doen met startende bedrijven, die kampten met een tekort aan kapitaal.’

Force Over Mass beheert in het VK enerzijds fondsen die beleggen in een heel vroege fase, met instapbedragen vanaf 25.000 pond, en anderzijds meer klassieke durfkapitaalfondsen die beleggen in start-ups en scale-ups. Sinds enkele maanden heeft de firma ook een kantoor in Antwerpen en een Belgisch fonds (Fomcap Fund IV). Het gaat om een private privak, een juridische vorm die vermogende beleggers toelaat fiscaal voordelig te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven.

SuperNova

Supernova Van donderdag 27 tot zondag 30 september vindt op het Antwerpse Eilandje de eerste editie plaats van het technologiefestival Supernova. Behalve een publieksfestival is het ook een zakelijke conferentie waar groeibedrijven uit heel Europa in contact kunnen komen met kandidaat-investeerders. In de aanloop naar SuperNova belichten we enkele van die opmerkelijke technologiebedrijven. Volg en herlees alle berichtgeving in ons online dossier: www.tijd.be/supernova

‘We hebben het fonds in juni gelanceerd en konden na 1,5 maanden al een eerste kapitaalronde afsluiten, met een twintigtal families die mee hebben ingetekend’, zegt Volckaert. ‘Het gaat niet alleen om Belgische beleggers, we trekken ook kapitaal aan van institutionelen en uit het buitenland. De komende 12 maanden willen we doorgroeien naar een fonds van 100 miljoen euro.'

Force Over Mass is een van de durfkapitaalfirma’s die vandaag en morgen hun licht opsteken op de Antwerpse techbeurs SuperNova. Vier van de bedrijven uit zijn portefeuille, onder meer What3Words en Sensat, kwamen er zichzelf aanprijzen.

Kwaliteit

Volckaert en Coen zeggen aangenaam verrast te zijn door het aanbod en de kwaliteit van groeibedrijven in ons land.

‘We hebben een focus op B2B-bedrijven (bedrijven met zakelijke eindklanten) omdat die vaak makkelijker schaalbaar zijn en sneller rendabel zijn. België telt veel dergelijke bedrijven, onder meer in deep tech (geavanceerde digitale technologie zoals AI en robotica, red). We hebben de voorbije maanden al zowat 150 Belgische dossiers bekeken, waarvan we een shortlist hebben samengesteld. We staan intussen dichtbij een eerste Belgische deal die we binnenkort hopen aan te kondigen.’

Te bescheiden

‘Belgische ondernemers zijn technisch sterk, maar te bescheiden. Het ontbreekt vaak aan een internationale mentaliteit en aan de kennis om internationaal op te schalen. Daar kunnen wij bij helpen, met ons netwerk en onze expertise’, klinkt het. ‘We huldigen de filosofie dat een bedrijf perfect lokaal kan blijven en tegelijk kan internationaliseren. Verhuizen naar de VS is vaak niet nodig.’