'Investeer in je grootste nachtmerrie'

De CEO's van Adecco, EY, Microsoft, ING en Barco debatteerden donderdag over de bedreigingen voor hun bedrijven.

'Misschien is ING binnen vijf jaar geen bank meer', zei ING België-topman Eric Van Den Eynden gisteren tijdens een CEO-debat over digitale disruptie.

Geschrokken door zijn eigen woorden voegde de bankier er snel aan toe dat 'vijf jaar wel erg snel zou zijn'. Maar de uitspraak toont aan dat klassieke bedrijven enorm op hun hoede zijn - tot zelfs paranoia - voor nieuwkomers die met de hulp van computing power, big data, netwerken en de cloud een hele sector op zijn kop zetten.

In het geval van ING zijn dat de vele, vaak nog kleine, fintechspelers die als paddestoelen uit de grond schieten. Of betaalapps als Payconiq die Van Den Eynden beter noemde dan Apple Pay en Android Pay.

De ING-topman was samen met Hubert Vanhoe (Adecco), Patrick Rottiers (EY), Didier Ongena (Microsoft) en Jan De Witte (Barco) te gast op op de Vlerick-campus voor de opening van de tweede editie van Take The Lead, een opleiding van de business school rond digitale disruptie. De Tijd en L'Echo selecteerden 200 kandidaten die de online opleiding van drie maanden mogen volgen.

Nachtmerrie

In navolging van Rosabeth Moss Kanter, professor aan de Harvard Business School, raadde Vlerick-decaan Marion Debruyne de vijf CEO's aan hun grootste nachtmerrie te bedenken. 'Zet die vervolgens in actie om, investeer er in. En wees niet gewoon blij dat het maar een droom was.'

'Dat doen we al elke dag', reageerde Hubert Vanhoe van Adecco. 'AGX is onze disruptiecel die met HR-tech onze eigen activiteiten moet proberen te ontwrichten. Met eigen ontwikkelingen en overnames.' Zo heeft Adecco samen met Microsoft het YOSS (Your Own boSS, red.) gebouwd. Het is een volledig digitaal platform waarop bedrijven freelancers kunnen aanwerven, zonder menselijke tussenkomst. YOSS werd vorig jaar in Frankrijk gelanceerd. Dit of volgend jaar komt het naar ons land.

De grootste nachtmerrie voor consultant EY is de volledig geautomatiseerde audit. Daarom investeert het zelf in technologie die de auto deels automatiseert. 'En we zitten zo kort mogelijk bij start-ups en groeibedrijven om de vinger aan de pols te houden', zei Patrick Rottiers, hoofd van EY België.

Machine Learning

Fail faster. We blijven te lang in het labo hangen. Jan De Witte CEO Barco

Barco-topman Jan De Witte wil dat zijn ingenieurs hun uitvindingen sneller voor de leeuwen gooien. 'Fail faster. We blijven te lang in het labo hangen.' De Witte wil dat de marktleider in cinemaprojectoren, medische beeldschermen en vergadertool ClickShare meer op software inzet. 'Vandaag verkopen we hogeresolutieschermen aan radiologen en controlekamers. Maar binnenkort zullen borstgezwellen en boeven niet langer door mensen worden gespot, maar door machine learning (artificiële intelligentie). Daar moet Barco in investeren vóór hardware een commodity wordt.'

Microsoft heeft uit zijn fouten geleerd, zei BeLux-topman Didier Ongena over de te trage overstap van servers naar de cloud. Daardoor hinkt het nu achterop bij marktleider Amazon Web Services. De reden voor die laattijdige overstap? Op servers boekte Microsoft een marge van 90 procent, op clouddiensten is dat maar 30 procent. 'Maar zes jaar geleden stonden we nergens in de cloud, vandaag halen we er de helft van onze omzet uit.'