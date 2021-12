Schrijver Damon Galgut: ‘Iedereen is een beetje gek aan het worden'...

Hij won de Man Booker Prize voor zijn familiegeschiedenis waarin een Zuid-Afrikaans gezin worstelt met zijn historische schuld tegenover de zwarte huishoudster. Vanuit een piepklein kamertje in Kaapstad probeert schrijver Damon Galgut (57) te wennen aan zijn nieuwe status.

Damon Galgut zit met een grote hoofdtelefoon op achter zijn computer in een piepklein kamertje, tussen wanden vol cd’s. Een paars gordijntje verbergt de achtergrond. Hij is hier gevlucht voor het lawaai van de luidruchtige werken bij de buren van zijn woning in Kaapstad. ‘Stoort het jou niet?’

De schrijver tuurt afwisselend opzij en sluiks in de camera. ‘Ik moet nog wennen aan zoveel aandacht. It does not come naturally to me. Ik heb het veel drukker dan vroeger. Ik heb veel minder tijd om te werken. Meestal moet je vechten om aandacht te krijgen voor een boek, nu is het omgekeerd.’

Hij doelt op het winnen van de Man Booker Prize, een van de belangrijkste literaire bekroningen in het Engelse taal- gebied. Nadat hij eerder genomineerd was voor ‘In een vreemde kamer’ en ‘De goede arts’ won hij dit jaar met ‘De belofte’. ‘Een slim en krachtig verhaal over een uitgedunde familie en een getroebleerd land’, schreef de jury. ‘Een weinig flatterend portret van blank Zuid-Afrika’, zegt de schrijver.

Damon Galgut De Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Galgut groeide op in Pretoria, waar hij in 1963 werd geboren. Hij studeerde drama in Kaapstad en debuteerde op zijn 17de met de roman ‘A Sinless Season’. Hij won dit jaar de Man Booker Prize met ‘De belofte’. Het boek ‘The Quarry’ werd in 1998 verfilmd door de Belg Marion Hänsel. Galgut woont en werkt in Kaapstad.

Aan de hand van vier begrafenissen van leden van de witte Afrikaanse familie Swart - een grapje voor de lezers met noties van Nederlands en Afrikaans - doorkruist Galgut 30 jaar geschiedenis van een land dat worstelt met een verleden van apartheid, de hoop van het presidentschap van Nelson Mandela, de teleurstelling in zijn opvolger en aidsontkenner Thabo Mbeki, en de corruptie van Jacob Zuma.

Hij kwam op het idee omdat een vriend, de laatste overlevende van zijn eigen familie, hem tijdens een lange lunch vertelde over alle begrafenissen die hij had bijgewoond.

‘Toen ik hem daarover bezighoorde, zag ik de mogelijkheid een verhaal te vertellen via een theatrale structuur: het doek gaat op, je ziet actie, het doek gaat weer neer. De lezer moet zelf invullen wat er in de tussentijd, tussen de begrafenissen, met de personages is gebeurd. Dat maakte het ook mogelijk grote sprongen in de tijd te maken, iets te zeggen over Zuid-Afrika en de dramatische veranderingen in de politiek te tonen, zonder dat ik het hoefde uit te leggen.’

Boycot

In zijn eerdere werk was de pijnlijke geschiedenis van zijn land nooit expliciet aanwezig. ‘De belofte’ situeerde hij in Pretoria, de stad waar hij opgroeide in de jaren van strikte, wettelijk georganiseerde rassensegregatie.

‘Een nare plek’, zegt hij. ‘Pretoria was het centrum van de machine, het brein van het systeem. Het was een erg conservatieve plaats, zowel politiek als moreel: veel militairen, veel uniformen, veel ambtenaren om apartheid te organiseren.’

Dat systeem werd gedreven door ‘een calvinistisch, veroordelend denken’, zegt hij. ‘De overheid greep heel sterk in op de bewegingsvrijheid, zowel fysiek als in het denken. Iedereen ging op zondag naar de kerk, winkels moesten sluiten. Seks buiten het huwelijk, interraciale relaties en homo- seksualiteit waren taboe.’

Het was ook de tijd van de economische en culturele boycot. ‘We leefden in een soort van een ondergrondse bunker, heel claustrofobisch. De televisie kwam heel laat in Zuid-Afrika, pas in de late jaren 70. Ik denk dat de overheid schrik had van de tv, want dan komen andere denkbeelden de kamer in. We hadden het vreemde idee dat de tijd stilstond: het leven was zo en zou altijd zo blijven. Het was een angstaanjagende plaats, zelfs voor een blanke jongen. Voor een zwarte jongen moet het afschuwelijk zijn geweest.’

Als kind merkte Galgut dat hij alleen in contact kwam met zwarte mensen die voor zijn familie werkten. ‘Ik had veel zwarte nanny’s, maar wie zorgde voor hun kinderen? Je zag dat het leven van zwarte mensen rond dat van ons werd georganiseerd.'

'Maar pas aan de universiteit werd ik mij echt bewust van het regime. De politieke temperatuur is daar natuurlijk heel anders. Ik studeerde drama, ver weg van Pretoria, in een linkse, bohemian omgeving. Er was studentenprotest, mensen moesten de gevangenis in voor kritische graffiti. Daar is mijn denken veranderd.’

Naakt poseren

‘De belofte’ draait om de schenking van de ouderlijke boerderij aan de zwarte huishoudhulp, een wens uitgesproken door de moeder op haar sterfbed. De jongste dochter Amor is de enige die het zich lijkt te herinneren en die probeert die belofte in te lossen. Een moeizaam en taai proces - de afloop gaan we hier niet verklappen - dat vragen oproept over schuld en verantwoordelijkheid, en in welke mate we in staat zijn om door ons handelen dingen beter te maken.

Af en toe gebeurt in de wereld iets goeds, maar het komt meestal te laat en het verloopt vrij gecompliceerd. Damon Galgut Auteur

Galgut is voorzichtig in zijn oordeel. ‘Af en toe gebeurt in de wereld iets goeds, maar het komt meestal te laat, onvoorzien, en het verloopt vrij gecompliceerd. Er zijn mensen die het goede proberen te doen, maar ze hebben niet altijd de juiste timing of kracht om dingen te veranderen. Mogelijk ben ik wat cynisch, maar dat is hoe ik de wereld ervaar.’

Dat betekent het nu eenmaal om mens te zijn, zegt hij. ‘We zijn maar in heel beperkte mate in staat om naar onszelf te kijken en te begrijpen. We hebben niet de intentie schadelijk te zijn, maar we schaden toch.’

De meeste Zuid-Afrikaanse schrijvers hebben een echte job, en daarnaast schrijven ze Damon Galgut Auteur

Galgut bracht zijn eerste roman uit op zijn 17de, op aanraden van een leerkracht. ‘Ik schreef al langer. In het middelbaar heb ik een heel slechte mix geschreven van ‘Lord of the Rings’ en Wilbur Smith. (lacht) En mijn debuut was enorm pretentieus. Vreselijk. Ik ben er niet trots op en ik wil ook niet dat het opnieuw uitgegeven wordt. Dat eerste boek kreeg veel aandacht omdat ik zo jong was, mijn tweede boek heeft mij enorm veel tijd gekost. Opeens besef je: het is echt niet zo simpel. Er is zelfs een periode geweest waarin ik met moeite een lokale uitgever vond, laat staan iemand in het buitenland.’

Het is slechts vrij recent dat hij van het schrijven kan leven, zegt hij. Jarenlang deed hij allerlei baantjes. ‘De meeste Zuid-Afrikaanse schrijvers hebben een echte job, en daarnaast schrijven ze.’ Hij was garçon, docent, werkte in een antiekzaak en als naaktmodel voor de academie.

‘Dat ik er nu van kan leven, komt vooral door de verkoop in het buitenland. De Zuid-Afrikaanse munt is niet zo sterk. Ik kan er in elk geval niet op rekenen. Misschien moet ik toch ooit terug naar het naakt poseren. (lacht)’

Hij moet aan de kortverhalen werken die hij zijn uitgever heeft beloofd, maar komt er amper toe door alle verplichtingen. Over de omikronvariant van het virus, die in Zuid-Afrika gedetecteerd werd, maakt hij zich niet veel zorgen.

‘We zijn niet in paniek. We zijn vermoeid. Weet je, een boek schrijven is niet zoveel anders dan een lockdown. Maar er is toch een verschil tussen gedwongen thuisblijven, en er zelf voor kiezen.'

'Bij het begin van de pandemie had ik een drang weer contact op te nemen met oude kennissen. Ik heb bijzondere gesprekken gevoerd met mensen die ik al lang niet meer had gehoord. Dat voedt nieuwe verhalen. Ik denk dat de impact van de lockdown op ons denken groter is dan die van de pandemie. Die veranderde mindshift, het effect van isolatie, zit in een aantal kortverhalen die ik net geschreven heb. (lachje) Iedereen is een beetje gek aan het worden. De wereld is wat psychotisch.’