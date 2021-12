‘Iets kan mooi en lelijk zijn tegelijk. En soms stinkt het gewoon’

Kunstenaar Maarten Vanden Eynde keek dit jaar met een eigen monografie en een grote retrospectieve in Mu.ZEE in Oostende terug op 20 jaar werk. ‘Ik vind het heel frustrerend dat mensen altijd weer hokjes willen maken.’

‘Intimiderend,’ was het, ‘en heel onwerkelijk’, toen Maarten Vanden Eynde een paar maanden geleden voor het eerst de opstelling van zijn retrospectieve ‘Gravend naar de toekomst’ in Mu.ZEE zag. ‘Daarvoor had ik wel al solotentoonstellingen gedaan, maar dat was altijd met nieuwe projecten. Dit was dus best bijzonder.’

De expo, die nog altijd loopt, meandert onder meer langs kleurrijke koraalriffen gemaakt van omgesmolten oceaanafval en een gekantkloste 3D-versie van de eerste atoombom helemaal terug tot zijn eerste werk uit 2000. Speels en prikkelend werk, met een vaak harde boodschap en een duidelijke rode draad: de zoektocht naar wat we hier doen als mens op aarde en welke gevolgen dat heeft. De vraag naar welke sporen onze zogenaamde beschavingsdrang - en de bijbehorende technologische revoluties, afvalbergen, vervuiling, sociale ongelijkheid en overconsumptie - achterlaat.

Als we informatie kunnen opslaan op DNA worden smartphones en computers middeleeuws. Maarten Vanden Eynde Kunstenaar

‘Het is goed om te zien dat die lijn er echt wel in zit’, zegt Vanden Eynde. ‘Al besef ik dat het jaren vraagt om het complexe verhaal dat ik wil vertellen te boetseren. Het krijgt langzaamaan vorm. En het is nog niet af. Met elk puzzelstukje dat erbij komt, wordt het meer een geheel.’

Hij zit in de werkruimte bij zijn huis in Drogenbos. Er staan kasten vol verzamelde artefacten en de grote ramen kijken uit op de oude papierfabriek Catala. Een drukplaat uit de fabriek hangt aan de muur. ‘Ik maak een kunstwerk voor de herontwikkeling van de site’, zegt hij. Naast de drukplaat is een salon met zijn ‘doctoraatskast’, waarin alle boeken staan die hij wil lezen voor het doctoraat waaraan hij werkt voor de universiteit van Bergen in Noorwegen.

Een retrospectieve en een eigen boek. 2021 was voor u een doorbraakjaar.

Maarten Vanden Eynde: ‘Absoluut. Er is nog nooit zoveel media-aandacht geweest en ik heb ontzettend veel reacties gekregen. Dat zet veel in gang, net als bij mijn nominatie voor de Belgian Art Prize in 2017. Er wordt meer mogelijk, je krijgt nieuwe kansen. Dit zal ook weer tot nieuwe dingen leiden.’

Opvallend, in de tentoonstelling geeft u zelf geen uitleg bij uw werk maar zijn geluidsfragmenten van onder meer weervrouw Sabine Hagedoren en klimaatactiviste Anuna De Wever te horen. Wie uw visie wil horen, moet het boek maar lezen.

Vanden Eynde: ‘De bedoeling is dat het vertrouwen geeft aan de bezoeker om het werk zelf te interpreteren. Iedereen kijkt anders naar kunst. Hetzelfde werk kan voor de ene heel donker zijn en voor iemand anders heel geëngageerd of net heel grappig. Daarom vind ik de gelaagdheid in mijn werk zo belangrijk. Het is nooit alleen maar een grap of een leuke vondst. Het gaat ook over dingen die urgentie hebben, die ergens over gaan. Tegelijk moet het mooi en goed gemaakt zijn. Dat moet er allemaal in. Vervolgens hangt wat je erin ziet af van de context en je achtergrond. Ik ga dat nooit corrigeren. Je leest erin wat je wil.’

Nochtans lijkt uw werk zeer uitgesproken maatschappijkritisch.

Vanden Eynde: ‘Ik vind het altijd heel frustrerend als mensen maar blijven hun best doen om hokjes te maken. Je bent een activistische kunstenaar of een ecologische kunstenaar. Dat zit er allemaal in, dat is waar. Maar het is niet alleen maar dat. Er zijn mensen die de koraalriffen ook gewoon mooi vinden.’

Ze zijn ook mooi.

Ik vind de gelaagdheid van mijn werk heel belangrijk. Hetzelfde werk kan voor de ene heel donker zijn en voor iemand anders net heel grappig. Maarten Vanden Eynde Kunstenaar

Vanden Eynde: ‘En tegelijk ook lelijk en vies. Bovendien stinken ze verschrikkelijk, want om ze in elkaar te zetten, smelten we plastic. Dat hoort erbij. Net als bij de hand van Leopold II (Van den Eynde maakte een afgietsel van de hand van Leopold II van een ruiterstandbeeld in Brussel en liet de mal in Congo vullen met vloeibaar rubber, red.). Dat werk is zes jaar oud en het stinkt nog altijd. De hand is aan het rotten. Ze wordt nog altijd zwarter, terwijl ze spierwit was toen ze uit de mal kwam. Dat klopt ook: het zaakje stinkt nog altijd.’

Intussen bent u bezig aan een volgend langlopend project, uw doctoraat aan de universiteit van het Noorse Bergen. Wat doet u daarvoor?

Vanden Eynde: ‘Door de materiële sporen die mensen in de geschiedenis achterlaten te onderzoeken, ben ik almaar gefascineerder geraakt door wat op die materialen staat. Vooral in de betekenis van externe geheugenopslag. Dat begint bij prehistorische lijntekeningen op stenen, waarvan we niet altijd weten wat ze betekenen, tot de computertechnologie nu. Door de mogelijkheid informatie extern op te slaan heeft de mens zich enorm kunnen ontwikkelen. Al is dat geen lineaire evolutie zoals we in het westerse verlichtingsdenken geloven. In heel oud kralen- en knoopwerk van sommige Afrikaanse volkeren zit al binaire code, die alleen leesbaar was voor wie de code kende. Daarmee konden ze informatie delen over van alles en nog wat. Een soort analoge Wikipedia. Wanneer dieren migreren, waar je water kunt vinden, de verhalen van vroegere generaties. Die hele evolutie wil ik in kaart brengen, van 75.000 jaar geleden tot nu. Met daarbij ook een uitstapje naar de toekomst: informatieopslag op DNA. Dat zou betekenen dat we extern geheugen voor het eerst kunnen internaliseren. Met zeer grote consequenties uiteraard.’

Hoezo?

Vanden Eynde: ‘We botsen vandaag op de materiële limieten van onze geheugenopslag op silicium: we kunnen niet én de capaciteit blijven verdubbelen én het volume verkleinen. Dus moeten we uitwijken naar alternatieven. DNA is een van de mogelijkheden. Natuurlijke schimmelnetwerken zoals de gele splijtzwam slaan ook data biologisch op. Al sinds de jaren 50 zijn daarmee experimenten bezig. De universiteitslabo’s staan ondertussen al vrij ver. Dat komt er dus zeker nog ‘in our lifetime’ aan. De gevolgen zouden enorm zijn. Laptops en smartphones worden dan iets middeleeuws. Door informatie op te slaan op DNA zou je alle data die we op dit moment produceren - denk aan alle grote datacenters in de wereld, grote energieslurpers - kunnen opslaan in één schoenendoos. Bovendien zou dat biologisch materiaal kunnen samenkomen met ons fysieke zijn: in ons lichaam. Spreek je dan nog over een homo sapiens sapiens of over een nieuwe soort?’

Moeten we dat wel willen?

Vanden Eynde: ‘Dat geldt voor al zulke evoluties. Maar die vraag komt altijd te laat. Je kan dat niet tegenhouden. Het wegdenken of verbieden, werkt niet. Je kan alleen denken over hoe je ermee wil omgaan.’

Maarten Vanden Eynde (44)

Na zijn studies aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam werkt hij vandaag afwisselend in het Brusselse en in Frankrijk. In 2005 richtte hij samen met zijn partner, kunstenares Marjolijn Dijkman, Enough Room for Space op, een organisatie voor artistieke samenwerkingen. Hij stelt internationaal tentoon. Dit jaar was in Nieuwpoort een werk van hem te zien op Beaufort 2021. Tot 16 januari loopt zijn retrospectieve in Mu.ZEE in Oostende.