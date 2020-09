Chaotische voorspelbaarheid regeert debat tussen Trump en Biden

Het eerst presidentiële debat tussen Donald Trump en Joe Biden heeft vooral de wederzijdse verwijten laten horen die beide kandidaten al maanden afvuren.

Republikeins president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden hebben dinsdagnacht hun eerste rechtstreekse televisiedebat gevoerd in de aanloop naar de verkiezingen van 3 november. Dat verliep chaotisch, bijwijlen zeer bits en boven alles voorspelbaar. Ruim 90 minuten lang onderstreepten beide kandidaten hun eigen karakteriële en ideologische merites, en liepen ze vooral een lange lijst met wederzijdse verwijten af.

Meer nog dan tijdens zijn confrontaties met de Democrate Hillary Clinton vier jaar geleden koos Trump voor de agressieve aanpak. Voortdurend onderbrak hij Biden. Die negeerde nu eens de interventies, glimlachte dan weer smalend of vol ongeloof, en noemde Trump gefrustreerd 'een clown' of beet hem toe: 'Wil je zwijgen, man?! Dit is zo onpresidentieel.' Geregeld sprak Biden dan maar de kijkers rechtstreeks toe, waarbij Trumps uitlatingen counterde met de zinsnede: 'Dat is niet waar.'

Als geboren entertainer klonk Trump snediger, sneller, dominanter. Biden struikelde geregeld over zijn woorden, liet kansen liggen op een gevatte repliek. Maar de seniele, 77-jarige 'Sleepy Joe', zoals Trump zijn tegenstander al maanden neerzet, was Biden nu ook weer niet. Verbale uitschuivers, waarin hij al zijn hele carrière uitblinkt, maakte hij niet. En zo werd het gehypete debat vooral de bevestiging van de status-quo.

Bleekwater en racistische haat

Tijdens het eerste debat sneed moderator Chris Wallace, een gelauwerde journalist van Fox News, zes thema's aan: Trumps nominatie van Amy Coney Barrett als lid van het Hooggerechtshof, de coronacrisis en de economische fallout ervan, de raciale spanningen in de Verenigde Staten, het politieke palmares van beide kandidaten en de trumpiaanse claim dat de verkiezingen straks frauduleus zullen verlopen.

Biden waarschuwde kiezers dat Barrett 'Obamacare wil beëindigen', de hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg die hij als vicepresident van Barack Obama hielp uitdokteren. Trump verweet hij een falend coronabeleid: 'Hij panikeerde.' Alsook: 'Hij is niet in jullie geïnteresseerd.' Cynisch: 'Dit is dezelfde man die jullie vertelde dat het virus tegen Pasen verdwenen zou zijn, als een mirakel. En misschien kan je wat bleekwater in je arm spuiten.'

De economische ongelijkheid en fors toegenomen werkloosheid linkte Biden aan de recente onthullingen over Trumps fiscale lenigheid: 'Hij betaalt minder belastingen dan een leraar.' Inzake de protesten over het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen, beet hij Trump toe: 'Hij gebruikt alles als hondjesfluit om racistische haat te verspreiden.'

Radicaal links

Op zijn beurt herhaalde Trump bekende aanvallen aan Bidens adres. Linkte de Democratische consensusfiguur aan de 'radicaal linkse' vleugel die in opmars is in diens partij. Tegelijk onderstreepte hij Bidens decennialange dienst als senator en vicepresident in het 'moeras van Washington': '47 jaar lang heb je niks gedaan.'

Zo ontsnapte Trump aan de kritiek dat hij de fiscus bedot. Hij wees erop dat hij, zoals zoveel Amerikanen, enkel gebruik maakt van de legale achterpoortjes die Biden mee hielp ontwikkelen: 'Waarom heb je dat niet opgelost toen je vicepresident was?' Over de medische corona-aanpak: 'We zorgen voor schorten, voor mondmaskers, voor beademingstoestellen. En we zijn slechts weken verwijderd van een vaccin. Ik zeg je, Joe, je had dit nooit kunnen doen. Het zit niet in je bloed.' De vraag van moderator Wallace om afstand te nemen van blanke supremacisten, ontweek Trump dan weer: 'Dit is een links probleem.'

Hunter Biden

Op wie Trump wel keer op keer terug kwam, was Bidens zoon Hunter. Op de steekpenningen die hij zou hebben ontvangen van de Moskouse burgemeester. Op diens zakelijke verleden in China en Oekraïne, waar Trump zijn collega Volodymyr Zelensky onder druk zette een fraude-onderzoek te starten, wat dan weer leidde tot de mislukte afzettingsprocedure tegen Trump. Biden, zichtbaar geïrriteerd, weerlegde die aanvallen en hield de kiezer voor: 'Dit gaat niet om mijn familie, of zijn familie. Dit gaat over jullie, het Amerikaanse volk, en hij wil niet praten over wat jullie nodig hebben.'