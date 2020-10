Positieve coronatest gooit Trumps campagne overhoop

Op amper 32 dagen van de presidentsverkiezingen is de Amerikaanse president Donald Trump veroordeeld tot een quarantaine in het Witte Huis. Voorlopig zijn zijn symptomen mild, maar hij scoort hoog op een resem risicofactoren.

Amerikaanse contactonderzoekers zijn volop bezig de schade in kaart te brengen nu de Amerikaanse president Donald Trump en first lady Melania positief getest hebben op het coronavirus. Dokters noemen het hoogst uitzonderlijk dat iemand al de eerste dag van de besmetting positief test, wat doet vermoeden dat Trump het virus al enkele dagen ronddraagt.

De president heeft een drukke week achter de rug in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van 3 november. De lijst met contacten is lang: van zijn voltallige familie en belangrijkste adviseurs, over duizenden mensen op twee campagnerally's tot grote namen als de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en kandidaat-opperrechter Amy Coney Barrett. Velen van hen droegen geen mondmasker.

Hope Hicks

Trump maakte het nieuws donderdag op Twitter bekend, wat tot nervositeit bij beleggers leidde. Een paar uur eerder was hij samen met Melania in quarantaine gegaan nadat zijn naaste adviseur Hope Hicks positief getest had. Hicks vertoonde voor het eerst symptomen tijdens Trumps campagnebijeenkomst in Minnesota woensdag en werd tijdens de terugvlucht naar Washington al geïsoleerd.

Het nieuws gooit Trumps campagneplannen helemaal dooreen. Op amper 32 dagen van de verkiezingen is de president veroordeeld tot een quarantaineperiode in Washington, ver van zijn geliefde rally's en met weinig hoop voor de resterende twee presidentiële debatten. Bovendien is de coronapandemie in één klap weer in het middelpunt van de belangstelling terechtgekomen, na zijn poging om de campagne over andere zaken te doen gaan: het geweld in de steden, een nieuwe rechter voor het hooggerechtshof en het stemmen per post.

Einde in zicht

Dat is in Trumps nadeel, want de meeste Amerikanen vinden dat de president de pandemie slecht heeft aangepakt, waardoor de dodentol de hoogste ter wereld is en de economie naar adem snakt. De voorbije maanden minimaliseerde Trump de ziekte voortdurend (zie inzet). Hij droeg zelden een mondmasker en bleef grote bijeenkomsten houden. Amper enkele uren voor hij positief testte, zei hij op een politiek diner nog dat het einde van de pandemie in zicht was.

Trump is de laatste in een rijtje wereldleiders die door het coronavirus worden verrast. Onder meer de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de Britse premier Boris Johnson testten eerder al positief. Die laatste kon het bijna niet meer navertellen en zou nog altijd met de nasleep van de ziekte worstelen. Trump is met zijn 74 jaar een pak ouder dan zijn ambtsgenoten en heeft overgewicht, twee zaken die van hem een risicopatiënt maken. 80 procent van de meer dan 207.000 doden in de VS waren ouder dan 65 jaar.

Enkele uren voor hij positief testte, zei Trump op een politiek diner nog dat het einde van de pandemie in zicht was.

Volgens zijn arts heeft Trump voorlopig alleen milde symptomen. Als hij echt ziek wordt, kan hij het 25ste amendement inroepen. Daardoor neemt vicepresident Mike Pence zijn taken tijdelijk over tot hij zich weer fris genoeg voelt. Als ook Pence buiten strijd is, krijgt de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi de macht in handen. Zover is het nog niet, want Pence testte gisteren negatief.

Vrijdag regende het uit de hele wereld steunbetuigingen. 'Ik ben zeker dat je natuurlijke vitaliteit, goed gemoed en optimisme helpen dit gevaarlijke virus te beteugelen', zei Vladimir Poetin. Zelf sluit de Russische president zich al maanden op in een virusvrije bubbel. De weinige mensen die hij in het echt ontmoet, moeten eerst twee weken in quarantaine.