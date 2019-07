De jacht op vervalste topwijnen

Topwijnen worden vaker vervalst dan u denkt. Maar er zijn nieuwe, hoogtechnologische snufjes om de echtheid ervan te controleren. Enter de apps en de chips in het château.

Vooral vanuit China wordt de wijnmarkt bestookt met dubieuze topflessen. Schattingen gaan tot zowat 20 procent van het aanbod.

De bekendste wijnfraudeur van de jongste jaren is Rudy Kurniawan, die topwijnen van gerenommeerde wijnmakers namaakte en voor exorbitante prijzen verkocht in Amerikaanse veilinghuizen. Hij viel door de mand toen hij een historische bourgogne wilde verkopen die in het vermelde jaar niet geproduceerd werd. Kurniawans verhaal werd verfilmd in de documentaire ‘Sour Grapes’.

Hoe gaan vervalsers te werk? Ofwel ‘produceren’ ze alles: een valse fles met een vals etiket én uiteraard valse wijn. Ofwel stoppen ze valse (lees: minderwaardige) wijn in echte flessen, met echte etiketten, echte kurken en echte capsules. Vervalsers jagen daarvoor op originele, lege wijnflessen. Een eenvoudige internetzoektocht leert dat een lucratief handeltje in lege wijnflessen van topdomeinen bestaat, met prijzen van tientallen tot enkele honderden euro per (lege) fles.

6.728 prijs topwijn De wijnen van domein Le Pin in Pomerol behoren tot de duurste klasse. De gemiddelde flesprijs voor de jaargang 2015 is 3.662 euro, voor 1982 loopt de teller op tot 6.728 euro.

De Amerikaanse Fiona Morrison heeft veel ervaring met vervalste wijnen. Als Master of Wine - zo zijn er maar 370 wereldwijd - reist ze wijnproevend de wereld rond. Samen met haar echtgenoot en wijnmaker Jacques Thienpont is Fiona ook eigenaar van het topwijndomein Le Pin in Pomerol. Hun wijnen behoren tot de duurste klasse. De website WineSearcher meet de gemiddelde flesprijzen. Voor de jaargang 2015 is dat 3.662 euro, voor 1982 loopt de teller op tot 6.728 euro.

We doen de test. Aan de ene kant van de tafel staat een fles Château Le Pin Bordeaux Appellation Contrôlée, aan de andere kant een met een eenvoudiger ogend etiket Le Pin Pomerol. Een van beide is vals. ‘Op Le Pin hebben we nooit de naam château gebruikt’, merkt Morrison met fonkelende ogen op. ‘De Château Le Pin-fles is dus fake, maar dat soort flessen doet het wel goed op de Chinese markt.’

Op restaurant

Het verhaal van een valse wijn begint vaak in een prestigieus restaurant, vervolgt Morrison. ‘De sommelier toont je een Le Pin, Lafite, Pétrus of een andere topfles. Haalt geduldig de capsule van de fles, neemt een speciale kurkentrekker om de kurk ongeschonden uit de flessenhals te halen, giet de wijn zachtjes over in een karaf en serveert de wijn. En wat denk je dat met die lege fles met originele capsule en kurk kan gebeuren?’ Juist: in de plaats van in de glasbak komen die in het circuit van de vervalsers terecht, waarna die de nagemaakte wijnen in roulatie brengen.

Sommige wijndomeinen proberen hun flessen tegen vervalsing te beschermen. Maar dat zijn er wereldwijd niet meer dan enkele tientallen, schat Morrison. Het is dan ook moeilijk. Sinds het oogstjaar 2009 gebruikt Château Lafite Rothschild bijvoorbeeld een antifraudezegel onder de capsule. ‘Maar inmiddels zijn ook die prooftags ingehaald door vervalsers’, weet Morrison. ‘Je kan ze namaken met een 3D-printer. Ik zag het met mijn eigen ogen gebeuren in China.’

Le Pin gaat een stap verder dan prooftags. ‘Wettelijk kunnen we onze merknaam niet beschermen. Hij is te generisch en betekent gewoon ‘pijnboom’. Daarom mikken we op de nieuwste technologie’, zegt Morrison. Sinds het oogstjaar 2010 werkt haar domein met chips van het Belgische Selinko. ‘Op ons wijnetiket staat een icoontje waaronder een chip zit. Als je de smartphoneapp van Selinko downloadt en de fles ermee scant, vertelt die chip je alles over de wijn. Zo krijg je info over de authenticiteit en de technische fiche van de oogst en het wijnbouwproces. Maar er is meer. Wij als wijnmaker kunnen zo precieze informatie krijgen waar welke fles werd gescand. We zijn daar erg tevreden over.’

Selinko uit het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert zet zwaar in op de Near Field Communication-technologie (NFC), die als de meest betrouwbare wordt omschreven. Recent ontwikkelde het bedrijf samen met Amcor, een van de wereldleiders in wijnstoppen, nog de InTact. Die capsule stuurt via NFC-technologie ook informatie naar de smartphone van wie de fles scant.

Het vermaarde Château Pétrus combineert diverse technieken: een QR-code, een hologram, een gegraveerde code in het glas van de fles en een patroon dat oplicht als het label onder uv-licht bekijkt. ‘Je mag zeker niet vergeten dat de technologie enkel helpt bij recente jaargangen. Hoeveel valse Le Pins 1982 zouden circuleren? We hebben er het raden naar. De grote wijnmaker van Pétrus, Jean-Claude Berrouet, vertrouwde me ooit toe dat er massa’s meer flessen Pétrus 1947 op de markt zijn dan ooit werden gemaakt op het château’, fluistert Fiona.

Om de wijnfraudeurs voor te blijven onderzoekt ze dezer dagen een nieuw beveiligingssysteem dat boven de kurk, maar onder de capsule wordt aangebracht. ‘We doen dat samen met een handvol topwijnhuizen, onder andere Liger-Belair in Vosne-Romanée. Het beveiligingslabel meldt je als de wijn ooit werd geopend. Ook met de Coravin, het systeem dat wijn via een naald uit de fles haalt. Dat je via de Coravin de wijn opnieuw ín de fles kan sturen, is overigens een fabeltje. De ontwerper vertelde me dat dat technisch onmogelijk is.’

Handtekening

Morrison benadrukt dat niet alleen de wijnproducenten een rol te spelen hebben. ‘Ik vind het belangrijk dat je als consument volledig kan vertrouwen op de verkoper van een fles wijn. Als je rechtstreeks bij de producent aanklopt, zit je goed. Maar hoe zit het bij de voortverkopers? Ik vraag me soms af of we hen kunnen vragen te noteren aan wie ze welke wijnen verkopen. Maar wat zijn de gevolgen voor de privacy? Zou ik dat als consument allemaal wel willen? In elk geval moeten négociants en invoerders, maar zeker ook de gespecialiseerde veilinghuizen hun research extreem grondig doen voor ze een fles wijn verder verkopen.’

Soms werken eenvoudige trucs om de echtheid van een fles te garanderen, besluit Morrison. ‘Druktechnisch is ons Le Pin-etiket bijzonder hoogwaardig. Maar per millésime vernieuwt mijn man Jacques ook zijn handtekening op het etiket. En die is elke keer een heel klein beetje anders, hé? Wel, alleen via die handtekening kunnen we de jaargangen matchen. Als een fles uit een topjaargang niet de handtekening van dat jaar bevat, werd er bewust mee geprutst.’ Ogen open dus. U bent maar beter nuchter als u een topwijn aankoopt of openmaakt.