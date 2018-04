‘ Je bedrijf ook na je dood willen controleren, is een slechte filosofie'

Zelden komen ratio en emotie zo dicht bij elkaar als wanneer een familiebedrijf zijn weg zoekt naar de volgende generatie. Op de koffie bij Philippe Haspeslagh, professor én ervaringsdeskundige in de opvolging in familiebedrijven.

‘Dat treft. Ik kom net van mijn les family business’, lacht Philippe Haspeslagh, als hij ons op de Brusselse campus van de Vlerick Business School tegemoetkomt. Zoek in België een expert familiebedrijven en je kan niet om Haspeslagh heen. Niet alleen omdat hij ex-decaan is van Vlerick en nog altijd les geeft over de materie, ook omdat hij veel praktijkervaring heeft.

Haspeslagh is bestuursvoorzitter van het West-Vlaamse familiebedrijf Ardo. Samen met zijn broers en neven werkte de pater familias in 2014 een spraakmakende fusie uit. Ze smolten Ardo en Dujardin, elk in handen van één tak van de familie Haspeslagh, samen tot een van de grootste diepvriesgroentegroepen van Europa met een omzet van 1 miljard euro en 3.800 werknemers. De zeven neven achter de fusie kennen elkaar goed, al is het maar omdat ze als kind geregeld samenspeelden op het boerenerf van hun grootmoeder in Ardooie.

Niet voor niets is Haspeslagh sinds juni vorig jaar ook voorzitter van de Belgische afdeling van Family Business Network, een internationale organisatie waar grotere familiebedrijven ervaringen delen en waarbij 110 Belgische bedrijven zijn aangesloten. Eind april organiseert de jongerenorganisatie onder leiding van Jan De Clerck jr. van Domo een top over de opvolging in een familiebedrijf in tijden van disruptie.

Het is een van de heetste hangijzers voor bedrijfsfamilies. Veel babyboomer-CEO’s naderen hun pensioen en dus staan hun families voor een kruispunt: het bedrijf verkopen of doorgeven aan de volgende generatie. Weinigen willen hun onderneming, zeker als die een lange traditie heeft, zien overgaan in ‘vreemde’ handen. Maar hoe regelt u de opvolging op een elegante, efficiënte manier, en vooral: zonder ruzie? Er zijn weinig onderwerpen waar emotie en ratio zo dicht bij elkaar komen. Haspeslagh zet vijf vuistregels op een rij en illustreert ze.

1 Splits de leiding over het bedrijf op

Tijdens de eerste en tweede generatie kan de eigenaar, bestuursvoorzitter en CEO van het familiebedrijf dezelfde persoon zijn. Maar dat is niet vol te houden. Als het bedrijf van de tweede naar de derde generatie overgaat, dringt een opdeling van het leiderschap zich op. Laat één persoon een van de volgende drie rollen opnemen: CEO, bestuursvoorzitter en familieleider. U kunt zowel voor de operationele leiding als voor de bestuurspostjes externen aantrekken, tot en met de voorzitter. Een externe CEO kan het bedrijf mogelijk sneller professionaliseren, zeker de technische processen.

De huidige Ardo-CEO Rik Jacob, geen lid van de familie, leidde voor de fusie al het kleinere, maar winstgevende Dujardin. ‘Voor mijn neven was het niet makkelijk om een CEO van buiten de familie te aanvaarden. Eerst zou Jan (Haspeslagh, red.) de fusiegroep leiden. Maar naarmate de taakomschrijving duidelijk werd, gingen ze overstag. Rik Jacobs verantwoordelijkheid is de onderbouw professionaliseren met ingrepen in onder meer de IT, het personeelsbeleid, de beheerscontrole en de financiën.’

Drie van de zeven neven hebben nog altijd strategische uitvoerende functies. Zo is Jan managing director, verantwoordelijk voor onder andere de marketing, en overziet Bernard het technische, zoals de engineering. Alle drie zijn als lid van het directiecomité verantwoordelijk voor een aantal regio’s waar Ardo actief is. Ignace is dan weer actief in businessdevelopment. Paul is beschikbaar voor projecten. Xavier en Marc werken buiten het familiebedrijf.

Alle neven zitten in de raad van bestuur, aangevuld met drie onafhankelijke bestuurders. ‘In een familiebedrijf vormt die vaak een adviesraad zonder stemrecht. Maar je neemt het advies het best au sérieux.’

2 Spreek af onder welke voorwaarden familie in het bedrijf mag werken

Operationele functies en zelfs mandaten in de raad van bestuur komen niet vanzelfsprekend toe aan familieleden. De formules die families hanteren om leden tot het personeel toe te laten, lopen sterk uiteen. Bij het complexe AB InBev hebben de familiale aandeelhouders, die allen maar een klein deeltje van de bierreus bezitten, beslist dat familie niet welkom is. Er is maar één uitzondering: voor een jaar stage. Bij de koekjesbakker Lotus wordt familie wel toegelaten, zelfs schoonzonen, maar alleen in een hogere managementfunctie. Bij de Nederlandse brouwer Bavaria mag al wie wil in het bedrijf beginnen, maar wie niet voldoet, gaat eruit.

‘Bij Ardo is familie toegelaten in het management, maar pas als je drie tot vijf jaar ervaring bij een ander bedrijf hebt opgedaan en als een onafhankelijke consultant na een assessment stelt dat je over het potentieel beschikt om door te groeien naar een leidinggevende functie. Een universitair diploma en talenkennis zijn ook voorwaarden.’

Zijn er regels voor de familiale aanwezigheid in de raad van bestuur van Ardo? ‘Nog niet. Elke neef zetelt erin, maar we kunnen onmogelijk de 21 telgen van de derde generatie een bestuurszitje geven. Voor de volgende generatie zijn er twee mogelijkheden: ofwel blijft de familie in takken denken, ofwel kiest ze een beperkt aantal bestuurders op basis van competentie en vertrouwen.’

3 Maak de volgende generatie aandeelhouders warm voor het familiebedrijf

Een bedrijf groeit lineair, een familie exponentieel. Dat betekent dat het aantal aandeelhouders veel sneller groeit dan het bedrijf, waardoor het vermogen - de aandelen - versnipperd raakt en de betrokkenheid bij de aandeelhouders daalt. Hoe meer familietakken in het aandeelhouderschap, hoe moeilijker het ook wordt om elkaar goed te kennen en elkaar te vertrouwen.

Maak de toekomstige aandeelhouders daarom warm voor het bedrijf. Bereid ze ook goed voor. Hoe meer generaties, hoe groter en complexer het bedrijf vaak wordt. De tweede generatie kon meestal nog mee opgroeien in het bedrijf. Voor de derde is het veel minder vanzelfsprekend het talent en de ervaring te hebben om in de meer professionele situatie mee te draaien.

Bij AB InBev en de chemiegroep Solvay zijn mensen voltijds bezig met het opleiden en oppoken van de betrokkenheid van de jongeren en toekomstige aandeelhouders.

Zulke gevaren gelden ook voor Ardo. ‘Het bedrijf waar de 21 kinderen van de zeven neven eventueel in stappen, is een kleine multinational met 21 fabrieken en een complexe organisatie. De neven kennen elkaar al goed van kindsbeen af. Voor onze kinderen is dat minder evident. Ze zagen elkaar lang hooguit op het jaarlijkse familiefeest, zoals in gewone families.’

Zowel coaching als opleiding zijn nodig om een nieuwe generatie aandeelhouders klaar te stomen. Het eerste om goesting, vertrouwen en fierheid te kweken, het tweede om de opvolgers rationeel te wapenen: met kennis van de geschiedenis van het bedrijf en met financiële en economische basics. Bij AB InBev en de chemiegroep Solvay zijn mensen voltijds bezig met het opleiden en oppoken van de betrokkenheid van de jongeren en toekomstige aandeelhouders.

‘Wij organiseren regelmatig intensieve familievergaderingen met presentaties en oefeningen: over onze geschiedenis, gedeelde waarden of financiën. We hebben ook een familieraad, waarin alle familiale aandeelhouders zitten. De organisatie ligt in de handen van een klein comité met vooral jongeren. Ze kunnen zich kandidaat stellen voor verschillende rollen. De goesting om zich in te zetten en de rol die ze kiezen, leren meteen iets over hun toekomstig engagement.’

Het rendement van de inspanning om aandeelhouders betrokken te houden kunt u afleiden aan de wil om dividenden te herinvesteren. Bij Solvay is dat gelukt, daar stapten de aandeelhouders mee in een kapitaalverhoging die meer dan drie jaar dividend weer opslorpte.

4 Management kunt u delegeren, het aandeelhouderschap niet

Hoewel het de volgende generatie van nature toekomt, hoeft niet iedereen mede-eigenaar van het familiebedrijf te blijven. Soms zijn mensen gewoon niet geïnteresseerd. Andere aandeelhouders kunnen de familieleden in dat geval uitkopen. Daarvoor is echter cash nodig, en dat kan wegen op de financiën van het bedrijf, waardoor minder geld overblijft om te investeren.

Elke generatie moet zich her-engageren voor het bedrijf. Dat kan door de volgende generatie vast te zetten, zoals met een stichting waarin de aandelen voor altijd zijn ondergebracht. Maar echt gezond vindt Haspeslagh dat niet. ‘Dat geeft blijk van een gebrek aan vertrouwen. En als er maar twee partijen zijn, kan het beslissingen bemoeilijken. Ik ken een voorbeeld van een bedrijfsleider die 51 procent aan zijn zoon en 49 procent aan zijn dochter gaf. Maar wat als later blijkt dat een kind van de dochter competent genoeg is om het bedrijf te leiden? Proberen je bedrijf te controleren over de dood heen is geen goede filosofie.’

Een andere mogelijkheid is elke generatie opnieuw laten beslissen wie in het bedrijf aandeelhouder blijft. Dan moet u de jongeren van de volgende generatie wel goed opvoeden, zodat ze elkaar genoeg vertrouwen om samen in het bedrijf te blijven. ‘Bij Ardo hebben we een akkoord gesloten om voor tien jaar samen te blijven. Daarvan is vier jaar verstreken. Over zes jaar gaat de volgende generatie, met onze ondersteuning, onderhandelen over een verlenging. Ons streven is om die derde generatie zo warm te maken, en het bedrijf zo gezond, dat ze er op haar beurt voor gaat.’

5 Niemand mag voor zijn inkomen afhankelijk zijn van een pakket aandelen

Hoe gaat u om met de rijkdom en status die een familiebedrijf opleveren? De rendabiliteit van familiale ondernemingen is gemiddeld hoger dan die van niet-familiebedrijven, is al gebleken in diverse studies. Puur financieel is het dus een logische keuze om uw vermogen in het familiebedrijf te houden en niet te beleggen in aandelen van een beursgenoteerd bedrijf. Het grote probleem: al je eieren liggen in één mand en het risico is niet gespreid.

Niet alle familiebedrijven gooien bovendien veel cash af. De meeste betalen kleine of zelfs geen dividenden. ‘Maak dat familieleden als aandeelhouder niet financieel afhankelijk zijn van het familiebedrijf. Het is belangrijk dat alle familieleden een eigen carrière hebben, als ze niet in het familiebedrijf werken. Wie van het bedrijf afhangt, neemt minder ondernemend risico, en staat om de haverklap te hengelen naar dividenden. In sommige families vloeien de dividenden rijkelijk. De kinderen hebben niet leren werken, en de Porsches en Ferrari’s vliegen je om de oren. Zoiets blijft niet duren.’

‘Bij ons moeten de kinderen werken, in het familiebedrijf of erbuiten. Bij Ardo word je betaald zoals iedereen. Erbuiten kan je misschien zelfs meer verdienen. Toch zijn externe familieleden vaak jaloers op mensen die in het familiebedrijf werken. Onder andere omdat die in de pers komen, lid zijn van werkgeversorganisaties, en regelmatig reizen naar het buitenland.’

De dividendpolitiek is duidelijk bij Ardo. ‘Tot aan de fusie betaalden we geen dividend. Maar om de private-equityspeler NPM uit te kopen zijn mijn broers en ik een persoonlijke lening aangegaan. Om die terug te betalen keren we vandaag wel een dividend uit.’