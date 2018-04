Brusselse remake van meest succesvolle N-VA-campagne ooit

Belgique à grand-père

Toen Groen-voorzitster Meyrem Almaci in de Kamer de benoeming van Cédric Frère (foto) - de kleinzoon van Albert Frère - bij de regentenraad van de Nationale Bank afschilderde als de terugkeer van het ‘Belgique à papa’, probeerde N-VA-vicepremier Jan Jambon - die niet besefte dat zijn micro nog openstond - er een grapje van te maken. ‘Belgique à grand-père’, klonk het.

Maar het was groen lachen. Want wie had ooit gedacht dat de Vlaamsnationalisten de politieke benoeming van de kleinzoon van Albert Frère zouden moeten verdedigen? Het was ronduit pijnlijk om partijsoldate en stamboomflamingante Kristien Van Vaerenbergh in ‘Villa politica’ te zien zwemmen én verzuipen. Ze stamelde iets over objectieve criteria.

Eerder had Almaci al Jambon in het gezicht geslingerd dat er in de verste verte geen sprake is van objectieve criteria. Dit is pure ‘ons kent ons’, waarbij MR-boegbeeld Didier Reynders zijn goede vriend Albert Frère - die de post bij de regentenraad blijkbaar zelfs een familiezaak vindt - nog eens bedankt voor bewezen diensten.

Al kan de vraag worden gesteld welke diensten Frère heeft geleverd, want heeft hij geen fortuin gemaakt met de uitverkoop van België? Het feit is dat er een verstrengeling is tussen Frère en de Franstalige politiek, ook met de Franstalige socialisten overigens. Hoe oorverdovend stil is het niet gebleven bij de Parti Socialiste?

Bij de Franstalige liberalen vinden ze de kritiek van een bananenrepubliek erover. ‘Waarom zou iemand die de achternaam Frère heeft niet mogen worden benoemd bij de regentenraad, dat overigens niet het nec plus ultra is van de beslissingsmacht in België? Zijn uitgebreide netwerk kan voor België worden gebruikt. Dat is toch niet niks’, klinkt het weinig overtuigend.

De MR lijkt ermee weg te geraken, maar voor Jambon en de N-VA is en blijft het een pijnlijke zaak, zoals Almaci het mes in de wonde draaide. ‘Dat dit soort nepotisme anno 2018 nog kan in ons land, zegt alles over de N-VA en haar ministers. Dit is een staaltje politiek gekonkel van een pure machtspartij.’

De N-VA blijkt inderdaad een partij zoals een ander te zijn geworden. De benoeming van Frère is het resultaat van een koehandel tussen de MR en de N-VA, die het hoofd van de N-VA-studiedienst en de penningmeester bij respectievelijk de regentenraad en de censoren van de Nationale Bank heeft kunnen plaatsen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) formuleerde het haast poëtisch: ‘De regering is een geheel van krachten.’