WEEKBOEK ONDERNEMEN |Zaventem zwaait Australiërs uit

De figuur | John Magnier

‘A thing of beauty is a joy for ever’, schreef de Britse dichter John Keats. Maar wat je vandaag mooi vindt, kan morgen anders zijn. De Ierse paardenmiljardair John Magnier (70) verkoopt het schilderij ‘Nu couché’ van de Italiaanse meester Amedeo Modigliani. Het wordt beschouwd als een van mooiste moderne kunstwerken in privéhanden. Richtprijs voor de veiling bij Sotheby’s in New York volgende maand is 150 miljoen dollar.

Magnier kocht het werk in 2003 voor 26,9 miljoen dollar. De paardenfokker heeft dus een neus voor zaken. Hij liep school tot zijn 15de, toen zijn vader stierf en hij het beheer van de familieboerderij moest overnemen. Via zijn schoonvader belandde hij in de paardenfokkerij. Zijn stoeterij Coolmore Stud zou een van de beste fokkerijen van renpaarden zijn.

Magnier zat als senator in het Ierse parlement en was even mede-eigenaar van de Engelse voetbalclub Manchester United. Zijn vermogen wordt geschat op ruim 1 miljard euro. Wil hij met de opbrengst een dure dekhengst kopen? ‘My painting for a horse’?