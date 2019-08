Alles zit vol met ‘made in China'

‘We zitten vol. Barstensvol! Als er nog iets bijkomt, kunnen zelfs onze vorkheftrucks er niet meer door.’ Dat was de prangende boodschap van Gene Seroka, de topman van een van ’s werelds grootste magazijncomplexen in het zogeheten Inland Empire. Daar passeren de goederen van Long Beach en Los Angeles.

De Californische tweelinghavens zijn goed voor de helft van de zeehandel tussen de VS en China. De kans is groot dat de tandenborstels, televisies en schoenen van een doorsnee Amerikaans gezin daar passeren. Seroka overziet 168 miljoen vierkante meter opslagruimte, goed voor een parking voor 9 miljoen auto’s of zowat 50 keer alle magazijnen van de grootste Benelux-speler WDP samen. En er is nog slechts 1 procent ruimte vrij, een nooit geziene krapte.

Xi heeft de tijd aan zijn kant. Terwijl Trump volgend jaar verkiezingen moet winnen, kan hij levenslang aanblijven.

De oorzaak van al die drukte: Donald Trump. Door de oplopende invoertarieven die de Amerikaanse president aan China oplegt, hebben de bedrijven die veel uit China importeren massaal goederen besteld. Ze proberen Trump voor te zijn, door zo veel mogelijk langs de douane te laten passeren voor er alweer hogere heffingen komen. Spelers als Walmart of Home Depot kunnen zo tientallen miljoenen besparen. De kosten om de goederen langer op te slaan, zijn veel kleiner dan de extra taksen. In juni dikten de voorraden daarom met 7 procent aan.

Ontsnappingsroute

Maar door de overvolle opslagplaatsen is die ontsnappingsroute dicht. De Amerikaanse bedrijven zullen niet ontkomen aan de extra douaneheffing van 10 procent op 300 miljard dollar aan Chinese importproducten die op 1 september ingaat. Een deel zullen ze doorrekenen aan de consument, maar de belasting zal ook hun winst treffen.

Behalve de staatskas lijken alleen de magazijnverhuurders ervan te profiteren. Wie dacht dat de hausse van spelers als WDP (+0,5%, 154 euro) of Montea (-0,3%, 75,50 euro) een Belgisch fenomeen was, moet maar even kijken naar de koers van ProLogis, de grootste magazijneigenaar in het Inland Empire: +35 procent sinds Nieuwjaar.

In China daarentegen raken de magazijnen die Amerikaanse waren stockeren leger. President Xi Jinping heeft bevolen dat de Chinese overheidsbedrijven geen landbouwgoederen meer uit de VS mogen importeren. Xi slaat zo onverwacht hard terug. De Chinees heeft de tijd aan zijn kant. Terwijl Trump volgend jaar verkiezingen moet winnen en daarna hoogstens nog vier jaar kan aanblijven, kan Xi levenslang op zijn stoel blijven zitten.

Tot nader order is China nog geen democratie. Vraag het maar aan de tienduizenden betogende Hongkongers die ieder jaar meer vrijheden verliezen. De Chinezen lieten ook hun munt voor het eerst sinds de grote financiële crisis onder 7 yuan per dollar zakken. Daarmee trekken ze de handelsoorlog open tot een valutaoorlog. Het zal leiden tot een rondje devaluaties in de regio, want ook de Chinese buren zullen hun concurrentiepositie veilig proberen te stellen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

‘Made in Germany’ in crisis

Europa zit gekneld tussen de twee ruziënde grootmachten, en betaalt de tol. Wie nog twijfelt aan de impact, moet naar Duitsland kijken. Onze oosterburen exporteerden in juni 8 procent minder dan vorig jaar. De fabrieken produceerden 5,2 procent minder. De nieuwe fase in de handelsoorlog deed de Bel20 in twee weken 5 procent vermageren.

In de verwachting dat de centrale banken het puin zullen ruimen, dook de Belgische langetermijnrente naar het zoveelste dieptepunt. Als u tienjarige overheidsschulden wilt bezitten, kost u dat 0,22 procent per jaar. Lang zal het niet duren voor een politicus uitroept dat we nog veel meer moeten lenen om ons zo uit de schuldenput te werken.

De negatieve rendementen gaan gepaard met stevige neveneffecten. Vastgoed wordt stilaan peperduur. De rush naar luxevilla’s in ons land was nog nooit zo groot. Ook de genoteerde vastgoedgroepen genieten mee. Zij bieden vaak nog mooie dividenden die afsteken tegenover het schrale rendement op een spaarboekje. Ze moeten bovendien zelf een pak minder rentelasten ophoesten. Bij de kleine Waalse winkelverhuurder Ascencio (stabiel op 56,80 euro) bijvoorbeeld zakten die met een derde, goed voor een besparing van 1,8 miljoen euro in een halfjaar.

Banken

Voor de banken is de renteevolutie daarentegen een hel. Commerzbank, UniCredit, ING en ABN AMRO voegden zich bij het rijtje instellingen dat waarschuwde dat de lage rentemarges - het verschil tussen wat ze bij leningen aanrekenen en wat ze spaarders bieden - hun cijfers onder druk zetten. Bovendien betalen de Europese banken jaarlijks meer dan 8 miljard euro strafrente aan de Europese Centrale Bank om hun overschotten te parkeren. De Amerikaanse banken krijgen 30 miljard dollar van de Federal Reserve. U moet geen raketgeleerde zijn om te snappen waarom de Amerikaanse bankaandelen veel beter scoren dan hun arme Europese collega’s.

Nee, de Europese banken hebben het tij niet mee. Als belegger blijf ik er voorlopig van weg. Ook de regelgeving dwingt hen tot enorme kosten en stopt hen in een steeds strakker carcan. ABN AMRO kreeg te horen dat het zijn 5 miljoen Nederlandse klanten moet doorlichten, goed voor een kostenplaatje van 114 miljoen euro. En dan komt Basel IV er na 2022 nog aan. Dat regelpakket voorziet onder meer in grotere kapitaalbuffers voor hypothecaire leningen. Voor een speler als ABN AMRO zal dat de belangrijkste kapitaalbuffer met een kwart naar beneden trekken. De bank zal in krimp- in plaats van in groeimodus moeten gaan.

Beter bij de bank van hier

Gelukkig noteert in Brussel een bank die beter dan de meeste sectorgenoten aan de druk weet te weerstaan, al daalde ook haar beurskoers naar het laagste peil in drie jaar. KBC (-5,1%, 53,44 euro) zag de rente-inkomsten in het tweede kwartaal een dik procentje aandikken tot 1,13 miljard euro. KBC is niet alleen ‘de bank van hier’, maar kocht in 1999 de Tsjechische speler CSOB en plukt daar nog altijd de vruchten van. KBC heeft er een vijfde van de markt in handen.

De Tsjechische langetermijnrente prijkt met 0,86 procent ver boven de Belgische. Bovendien kan KBC zijn overschotten in euro bij centraal bankier en ex-premier Jiri Rusnok inwisselen voor Tsjechische kronen, en moet het dus geen centen betalen maar brengen die zelfs nog wat op. De stevige rendabiliteit en balans zullen wellicht het dividend verzekeren, althans nog dit jaar.

CSOB haalt nog een pak inkomsten uit de 3.300 Tsjechische postkantoren die de bank- en verzekeringsdiensten van de groep verkopen. Dat brengt ons naadloos bij Bpost (+6%, 8,91 euro), dat daarvoor samenwerkt met BNP Paribas Fortis. De commissies op de verkoop van beleggingsfondsen en woonkredieten waren een van de schaarse groeisegmenten bij de postgroep. Deden het ook goed: de filatelie (blijkbaar zijn er nog steeds veel postzegelverzamelaars) en het pakjesvervoer in Europa.

De Amerikaanse pakjesdochter Radial leed verlies en zag de omzet een tiende krimpen, het zoveelste bewijs dat CEO Koen Van Gerven een kat in een zak kocht. De gewone brievenpost kelderde 9,4 procent. Niets om vrolijk over te worden, maar door forse kostenbesparingen hield de bedrijfswinst stand, wat net als bij de Nederlandse collega PostNL een opluchtingsrally veroorzaakte.