Als de onderbroekenlol begint, is de pret eraf

Het is met beurshausses zoals met lange trans-Atlantische vluchten: naarmate het einde nadert, beginnen velen ongemakkelijk te wriemelen in hun zitje, maar niemand kan of wil uitstappen.

1 december 1999. Die dag verscheen de vaakst herlezen beursspiegel aller tijden in de kolommen van De (Financieel-Economische) Tijd. Met dank aan de zeer intrigerende en uitnodigende kop 'Passagiersvliegtuig'. Enig probleem: nergens in de kolommen stond die kop uitgelegd. Na de uitsmijter over de niet onaardige dagklim van 88 procent voor het Spaanse softwarebedrijfje - nomen est omen - Meta op Easdaq, was de lezer nog niet wijzer. Een tweede (en derde) lezing bevestigde: geen passagiersvliegtuig.

Nu de toenmalige beurswatcher van dienst naar het Huis van Vertrouwen is verkast kunnen we na 21 jaar het mysterie onthullen. Om het spannend te houden, durfden wij beurswatchers elkaar wel eens een 'Van Dale challenge' op te leggen. Zoals in: klap de dikke open, leg lukraak de wijsvinger op een woord en probeer dat woord naadloos in de titel te verwerken. De vinger belandde vooraan in de pagina's 'P'.

Probleem: de beursspiegel was (zoals wel vaker) te lang uitgevallen en dus moest de eindredactie schrappen. En zoals ook wel vaker moest dat 's avonds laat schurkend tegen de deadline (kan die pagina eindelijk naar de drukker, ja?) met de bijl in plaats van met het scalpel. Lijdend voorwerp: uitgerekend de passage over, u raadt het, het passagiersvliegtuig.

Het was nochtans een fijntje, 'mission accomplished' wat de Van Dale challenge betreft. De beurshausse duurde - eind 1999 dus - al jaren. En dus begonnen her en der tekenen van overdrijving op te duiken. Tekenen die veel waarnemers ongemakkelijk in hun stoel deden schuifelen. Maar niemand kon of wou uitstappen. Een beetje zoals aan het einde van een vlucht (ah, memories) van pakweg Amsterdam naar Los Angeles. Want het was ook de periode van de fully invested bears. Denk aan de beruchte quote van Citi-CEO Chuck Prince in de zomer van 2007: 'Zolang de muziek speelt, moet je blijven dansen.'

Eer en geweten

Over de gekke periode eind 1999, begin 2000 vertelt veteraan Kristoff Van Houte in de jongste editie van zijn beleggersblad Kroffinvest een heerlijke anekdote. Zijn toenmalige werkgever Bank Corluy wou een 'groeitechnologiefonds' lanceren. En de Corluy-baas vroeg Van Houte mee 'voor de moeilijke vragen', maar eigenlijk was het de bedoeling dat hij zou zwijgen. 'Want ik had gezegd dat ik elke vraag naar eer en geweten zou antwoorden', herinnert hij zich. 'De baas begreep dat dat problematisch zou worden als je voor een paar honderd genodigden een nieuw fonds wil lanceren.'

Toen vanuit de zaal de vraag 'Wat denkt u van Briksworx?' kwam, antwoordde Van Houte inderdaad naar eer en geweten: 'Goede vraag. Dit is exact hoe beleggers nu bezig zijn, want ze kunnen de naam nog niet juist uitspreken. Ik neem aan dat u Bricsnet bedoelt.' (Noot: dat Gentse softwarebedrijf verdween in 2002 roemloos van de beurstabellen en werd in 2004 failliet verklaard).

Er zijn wel meer beurswatchers met heel wat kilometers op de teller ongemakkelijk de vergelijking aan het maken met de zotte toestanden eind 1999. Centraal bankiers zouden het omfloerst 'een staat van tamelijke uitbundigheid' noemen, wij noemen het zeepbellen. In ons zeperig coververhaal van het voorbije weekend kon u lezen over dé veteraan, Jeremy Grantham van de vermogensbeheerder Grantham, Mayo & Van Otterloo (GMO).

We willen hier nog even benadrukken: we vertrouwen Grantham blind. Begin 2009 brak hij in zijn nieuwsbrief te midden van terminaal doemdenken een lans voor aandelen met deze woorden: 'De markt keert niet als er fonkelend licht aan het eind van de tunnel is. Ze keert als alles zwart is, alleen een teint minder zwart dan de dag voordien.' Nu vindt Grantham het in de andere richting welletjes. Met het spiegelbeeld van zijn quote van 2009: 'De grote stierenmarkten keren typisch als de omgevingsfactoren nog altijd zeer gunstig zijn, alleen zeer subtiel iets minder gunstig dan een dag eerder.'

Voor alle duidelijkheid. Zo'n keerpunt is heel subtiel en dus onmogelijk te 'timen'. De overdrijvingsfase kan nog wel even duren. Maar langetermijnbeleggers stappen nu best niet in. Zoals Grantham zegt: 'Wanneer de markt keert, zal het lonend blijken dat je vanaf de zomer van 2020 de benen genomen hebt. Alleen: heel weinig professionele of kleine beleggers kunnen het zich permitteren om uit te stappen.'

Schermvullende weergave

En dus speelt de muziek en danst iedereen mee, ook de fully invested bears. Terwijl er eigenlijk voor het eerst in tien jaar hausse échte tekenen van overdrijving opduiken. Eind vorig jaar was er al de manische 'robohandel' in all things robotica en Materialise, nu kijken we op ons Bloomberg-scherm met groeiende verbazing naar all things brandstofcellen.

Het beurshuis UBS stipte deze week in een rapport de redelijk waanzinnige hausse in 'pure' brandstofcelspelers als Plug Power , Ballard Power Systems , Ceres Power en ITM Power aan. Die zijn over het voorbije jaar maal 13 gegaan, alleen de voorbije maand was er een ruime verdubbeling.

Met dank aan de hoop op een forse 'green deal' waarmee Joe Biden samen met zijn infrastructuurproject zal uitpakken, nu hij als 46ste president van de Verenigde Staten zijn hand op de Bijbel heeft gelegd. Een hausse waar tussen haakjes zijdelings ook Umicore en diens eeuwige rivaal Johnson Matthey van meeprofiteren, ook al schat UBS dat brandstofcellen daar respectievelijk minder dan 1 en 2 procent van de omzet vertegenwoordigen.

XX

De hausse wordt gevoed door een stevige nieuwsflow, die computergestuurde koopprogramma's gretig oppikken: Renault dat in zee gaat met Plug Power voor bestelwagens, Johnson Matthey dat voor brandstofcellen samenwerkt met het Duitse SCF Energy, de Duitse reus in industriële gassen Linde die met het Britse ITM Power in het Oost-Duitse Leuna de grootste elektrolysefabriek ter wereld gaat bouwen. ITM Power waarderen beleggers nu op 3,75 miljard pond (4,2 miljard euro). Niet slecht voor een bedrijf dat het voorbije boekjaar met 179 werknemers 3,3 miljoen pond omzet draaide (4,6 miljoen in het precovidjaar) en operationeel 29 miljoen in het rood dook (minus 9 miljoen in het precovidboekjaar).

Schermvullende weergave

ITM Power hééft tenminste nog werknemers. Dat kun je niet zeggen van NR21 . Op de Engelstalige website staat onder de noemer 'NR21 in een notendop' iet of wat mysterieus 'xx' en dat lijkt ons onbedoeld eerlijk. NR21 is een lege beursschelp die vorig jaar geruisloos van de Brusselse naar de Parijse kant van Euronext verkaste. Dat gebeurde na de overname van de notering door Altarea, dat zich omschrijft als 'pure player of the real estate development in France'. Da's helder.

Wat Altarea met NR21 van plan is weten we niet, maar op dit ogenblik is het antwoord 'weinig'. We citeren uit het verslag over de eerste helft van 2020: 'Over het voorbije semester heeft NR21 geen enkele activiteit ontwikkeld.' Niet onlogisch dus dat in de volgende zin te lezen staat dat 'Covid-19 geen grote impact had'.

Voor de belegger met wat kilometers op de teller: NR21 is het ter ziele gegane Arthur, een Franse ondergoedproducent die begin 2000 naar het Brusselse beurssegment voor 'jonge en beloftevolle groeibedrijven' Euro.NM trok. Goed voor af en toe wat onderbroekenlol in de beursspiegels, maar niet meer dan dat.

Niettemin kreeg de lege schelp NR21 deze week bij de piek plots een beurswaarde van 100 miljoen euro mee. En dat is dan weer onderbroekenlol à la Benny Hill waar wij niet echt meer mee kunnen lachen.