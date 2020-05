Amerikaanse tech lacht coronacrisis weg...

Het lijkt wel alsof Amerikaanse techaandelen immuun zijn voor corona nu de techbeurs Nasdaq alweer op winst staat sinds het jaarbegin. Wat verklaart die roze wolk, en is Big Tech nu duur?

Of de economie het verhoopte V-vormige herstel zal vertonen blijft afwachten, maar Nasdaq-beleggers liggen er niet wakker van. De Amerikaanse techbeurs heeft haar eigen V al vlotjes gerealiseerd, en dat in amper 2,5 maanden. De coronaklap voor de Nasdaq - die van zijn hoogtepunt op 19 februari 28 procent terugviel – bleek niet meer dan een appelflauwte.

De aandelen in de Nasdaq 100-index staan intussen weer op winst tegenover het jaarbegin, met deze week nog verse records voor Amazon en Facebook. En dat terwijl andere beurzen nog stevig in het rood staan.

Straf in het licht van de oplawaai die de economie kreeg? Zeker. Verrassend? Niet echt. ‘Er schuilt rationaliteit achter het herstel van de Nasdaq. Als je kijkt naar de aard van de crisis, is het geen verrassing’, zegt Quirien Lemey, die voor Degroof Petercam verschillende techgeoriënteerde fondsen beheert.

Eenzelfde geluid bij Edward Wales, een techaandelenspecialist van het beurshuis Berenberg. ‘Het is niet verrassend als je weet dat de Nasdaq-index gedomineerd wordt door grote techbedrijven die het minst last hebben van de coronacrisis. De FAANG-bedrijven – Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google-moeder Alphabet – zijn alleen maar prominenter geworden tijdens de crisis.'

Telegeneeskunde

Het lijkt alsof de coronacrisis op het lijf geschreven is van Big Tech, met zijn online alternatieven voor een fysieke wereld in lockdown. We kunnen niet meer naar een cinemazaal, dus nestelen we ons in de zetel voor een Netflix-film. De supermarkt skippen we voor een bestelling bij de e-commercereus Amazon. En voor thuiswerk zijn er de communicatietools van Microsoft (Skype, Teams), dat samen met Amazon en Alphabet ook de clouddiensten aanbiedt die werken vanop afstand mee mogelijk helpen te maken.

Microsoft mocht onlangs dan ook met sterke kwartaalresultaten uitpakken, mede dankzij zijn formidabele cloudtak. Dat de coronacrisis een turbo zet op sommige trends, signaleerde ook Microsoft-CEO Satya Nadella. ‘In een tijdsbestek van twee maanden heeft een digitale transformatie plaatsgevonden die normaal twee jaar kost’, zei hij eind april.

Lemey merkt hetzelfde op. ‘Trends die al jaren bezig waren, gaan nu een paar versnellingen hoger. We shoppen meer online en betalen meer digitaal. Sommige winkels accepteren geen cash meer.’ Het belang van e-commerce in de totale retailverkopen maakt een kwantumsprong in de VS, met een penetratiegraad die in amper acht weken steeg van 16 naar 27 procent (zie grafiek).

Die toename met 11 procentpunten is even groot als in de voorgaande tien jaar. De onlinebetaaldienst PayPal ziet intussen zijn business boomen en staat op de beurs al 35 procent hoger dan bij de jaarstart.

Ook voor telegeneeskunde of ‘e-health’ gaat het plots snel, zeker in de VS. Ziekenhuizen die vijftien jaar over de invoering van efficiëntere videoconsultaties gepalaverd hebben, zien dat nu gerealiseerd in amper enkele weken. Nasdaq-bedrijven als Teladoc Health, dat snelle videoconsultaties met duizenden dokters aanbiedt, of Livongo Health, dat mensen met onder meer diabetes vanop afstand monitort, varen er wel bij.

De koers van Livongo verdubbelde ruimschoots sinds het jaarbegin. ‘Het is het best presterende aandeel in ons New Gens-fonds, dat op innovatieve en disruptieve bedrijven focust’, stelt Lemey. Zijn fonds staat op een winst van goed 7 procent sinds begin januari, een indicatie van de rugwind voor techaandelen.

Daar horen ook gamingbedrijven bij, die van dezelfde coronacocon profiteren als Netflix. ‘Ze hebben hun omzet gevoelig kunnen opkrikken. En dat met de verkoop van bestaande computerspellen, wat extra winstgevend is’, weet Lemey.

Een spelontwikkelaar als Activision Blizzard noteert een kwart hoger tegenover het jaarbegin. En dan is er nog biotech, dat profiteert van de koortsachtige zoektocht naar een coronavaccin. De koers van Moderna, dat hoopgevende testresultaten publiceerde, is al meer dan verdrievoudigd dit jaar.

Waarderingskloof

Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, wijst erop dat zoveel geld naar groeiaandelen zoals tech gevloeid is dat de waarderingskloof met waardeaandelen groter is dan in 2000, het toppunt van de dotcomzeepbel. Hoe groot die stroom richting tech is, werd onlangs duidelijk met een nieuw record voor de populaire Nasdaq-tracker QQQ van vermogensbeheerder Invesco. Die bereikte eerder deze maand voor het eerst een marktwaarde van 100 miljard dollar.

‘Tel daarbij de vele thematische fondsen waarin de wijd vertakte Big Tech-aandelen zitten, en je krijgt een aanzuigeffect waarbij die aandelen massaal gekocht worden’, zegt Gijsels. Even sprekend is dat de vijf grootste aandelen - Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet en Facebook - intussen een ongeziene 20 procent van de totale waarde van de S&P500-index voor hun rekening nemen.

Dat zo’n kleine groep de beurs trekt, vertekent niet alleen de gemiddelde marktprestatie – de zwaar getroffen energiesector heeft een gewicht van amper 3 procent in de S&P500 en laat zich dus nauwelijks voelen – het is ook niet zonder risico. Een forse tegenvaller bij een van hen laat zich meteen voelen, en al zeker als een plotse exodus uit Big Tech zou plaatsvinden omdat ze niet meer aan de groeiverwachtingen voldoen. Al nuanceert Wales dat beleggers goed weten wat ze met de Nasdaq kopen: een techgeoriënteerde index. ‘Ze zoeken net de blootstelling op de techsector op.’

De hamvraag is of al die ronkende technamen duur noteren. Critici als David Tepper, hedgefondsmanager van Appaloosa Management, noemt de waardering van sommige Nasdaq-aandelen ‘nuts’. Lemey is veel genuanceerder. ‘Tech is niet duur. Het hangt af van wat je bekijkt, want dé techsector bestaat niet. Het gaat om vele subsectoren. Intussen is ook duidelijk dat groeiaandelen helemaal niet slecht presteren tijdens een crisis. Mensen zoeken groei in een crisis, en de winsten van techbedrijven hebben relatief goed standgehouden.’

Ook Wales gelooft dat de FAANG-waarderingen meevallen. ‘Facebook is met een koers-winstratio van 22 (op basis van de voorspelde winst voor het komende jaar, red.) helemaal niet duur vergeleken met zijn geschiedenis. Bij Amazon is dat 65, maar je hebt het over de enige retailer die elk jaar 50 procent groeit nu we alles steeds meer online bestellen. Vergeet ook niet dat beleggers sinds de coronaschok een voorkeur voor stevige balansen hebben, en Big Tech zit op honderden miljarden dollars cash. Dat duwt hun waardering hoger. Ook vergeleken met Europese techbedrijven – SAP heeft een koers-winstratio van 18, ASML van 27 – lijken de FAANG's niet duur.'

Gijsels vindt Amerikaanse tech wel relatief prijzig, maar erkent dat je die aandelen niet zomaar kan mijden. ‘We staan aan de vooravond van een gouden eeuw voor biotech. Je betaalt een stevig prijskaartje voor die bedrijven, maar anders mis je de rit.’

Onverwachte bonus

Cruciaal voor de waardering is de vraag hoe blijvend ons door corona gewijzigd gedrag is. Zullen we ook nadat het virus bedwongen is meer van thuis uit werken en online shoppen? De huidige boost voor Big Tech zou dan structureel worden. Lemey is een believer. ‘Als de lockdown voorbij is, keren we niet terug naar hoe het voordien was. Ik verwacht een blijvend effect.’

Big Tech zou dan zijn grip op de digitale wereld verstevigen, eventueel ook door oudere babyboomers als vaste gebruikers binnen te halen omdat zij kwetsbaarder blijven zolang er geen vaccin is. Uber-ritjes kunnen dan weer een alternatief vormen voor wie het openbaar vervoer mijdt.

Jeffrey Kvaal, die het aandeel Apple volgt voor het beurshuis Nomura Instinet, acht het goed mogelijk dat bedrijven als Amazon of Microsoft versterkt uit de pandemie komen. Maar voor Apple geldt dat niet, waardoor hij de recente koersstijging van de iPhone-maker niet gerechtvaardigd vindt.

Al heeft hij er wel een verklaring voor. ‘Apple profiteert van de populaire FAANG-trade en stijgt mee met de andere aandelen in dat mandje. Het surft ook mee op de aankomende 5G-supercyclus, al is dat niet helemaal terecht. Tot slot genereert Apple elk jaar 70 miljard dollar cash, waarmee het eigen aandelen kan inkopen en het dividend kan optrekken. Een belegger kan rustig slapen met die wetenschap.’

De coronapandemie heeft nog een onverwachte bonus voor Big Tech, die een kopwind voor hun aandelenkoersen wegneemt. De kritiek van consumenten, politici en toezichthouders – over privacyschendingen en monopolistisch gedrag – lijkt te verstommen nu de digitale platformen zich opwerpen als essentiële schakels in coronatijden. Ze zijn nu redder in de plaats van boeman.

Sprekend is de redding van de maaltijdkoerier Deliveroo door Amazon, dat een belang van 16 procent verwerft via een kapitaalronde die goed is voor 575 miljoen dollar. De Britse concurrentiewaakhond zette het licht versneld op groen voor Amazon om de overleving van Deliveroo te garanderen.

Groter en dominanter

Volgens Wales is de perceptie van Big Tech door consumenten veranderd, iets waar de bedrijven actief aan meewerken. Hij geeft het voorbeeld van Amazon, dat liefst 175.000 aanwervingen aankondigde om de coronadrukte het hoofd te kunnen bieden. De winstgevendheid van de e-commercereus leed daaronder, maar Amazon liet niet na om via pr-campagnes te benadrukken hoe het jobs creëerde op een moment dat de economie zware klappen krijgt.

Meteen ligt de weg open voor verdere consolidatie nu toezichthouders milder lijken en kleinere bedrijven in de problemen dreigen te komen door de coronacrisis. Big Tech wordt dan alleen maar groter en dominanter. ‘Ik verwacht dat de consolidatie zal versnellen’, zegt Wales. ‘De grote spelers kunnen zo hun cash aan het werk zetten, die nu op de winstgevendheid weegt.’ Ook Gijsels ziet de consolidatie verdergaan. ‘Big Tech-bedrijven evolueren steeds meer naar conglomeraten die op elkaar lijken. Via overnames kopen ze dan alles wat nog ontbreekt.’

Helemaal rimpelloos zal het niet verlopen, waarschuwt Lemey. ‘Een risicofactor voor de komende jaren is het aanzwellende protest tegen de lage belastingen die Big Tech betaalt. Europa kijkt daarnaar. Er zal ook geld nodig zijn om alle overheidsstimulus te betalen.’