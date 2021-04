Amsterdam won de pandemie, het terras is voor ons

In de zomer van de vrijheid zal – we overdrijven licht –zelfs een hard seltzer al fresco smaken. Goed nieuws voor AB InBev en het vijftien jaar oude Bel20-gevecht met 4.000 punten.

We zijn niet helemaal zeker of Carlos Brito deze kolommen leest. Mocht dat zo zijn, bieden we de CEO van AB InBev bij deze in ons beste Portugees een welgemeende desculpe aan. Een mens moet durven toegeven dat hij fout zat en dat waren we met – navelstarende Belgische biersnob die we zijn – onze wat lacherige attitude tegenover hard seltzers.

’s Werelds grootste brouwer sprong vroeg op de trend van die Amerikaanse versie van bruiswater, die met toevoeging van een beetje alcohol – het equivalent van een licht bier – en fruitextracten de Amerikaanse jeugd veroverd heeft. Met dank aan de Amerikaanse chef van AB InBev, Michael Doukeris. Die zo de kroonprins van Carlos Brito geworden is, al vergt die status net als bij het Huis van de Windsors vooral veel geduld.

Een trend die naar onze contreien overwaait en een blijvertje is. Hoe we dat weten? Deels omdat de strategen van ING het zeggen: ‘Hard seltzers zijn het volgende grote ding’, schreef sectorstratege Alyssa Gammody deze week. Ze voorspelt voor het geniaal eenvoudige product – veredeld suikerwater in blik – tussen nu en 2027 een jaarlijkse groei van 17 procent. Een drankje waarmee brouwers de alcoholarme Generatie Z, die zoals dochter Saffy in Absolutely Fabulous vernietigend naar de comazuipende ouders kijkt, aan zich kan binden.

Maar mijn Saulus-onderweg-weg-naar-Damascus-moment kwam vooral bij de lectuur van Sabato op 3 april. Op pagina 184 in de rubriek ‘Food Fuzz’? Hard seltzer! Sinds 3 april is het officieel: je kunt met een blikje bruiswater met een scheut framboos buiten komen. Wie minder met onze interne keuken vertrouwd is: De Tijd telt best veel cheffen. Maar eigenlijk is er één die er écht toe doet: Gerda Ackaert, de chef Sabato die Anna Wintour tot een relatieve softie herleidt. Geloof me: Sabato is onze enige sectie waar nooit bagger in komt. Als Sabato zegt dat hard seltzers een ding zijn dan zíjn ze dat. En dus kruip ik nu door het stof.

De mojito van Felipe

Alles vergeten en vergeven voor AB InBev? Goh. Bij lectuur van de balans breekt ons nog altijd hetzelfde klamme gevoel uit als halverwege de vijfde Tripel Karmeliet. De erfzonde blijft de te dure overname van SABMiller in 2016, met als resultaat een berg schulden (95 miljard dollar) en tonnen lucht genaamd goodwill (121 miljard dollar). Schulden die voor 93 procent in dollar en euro luiden, terwijl die harde munten maar 39 procent van de cashflow vertegenwoordigen.

De Braziliaanse real, nog altijd goed voor 15 procent van de cashflow, is tegenover euro en real sinds 2017 dik 40 procent afgeprijsd. Kort gesteld: een tuimelperte van reais, pesos en rands die de cashflow nodig om de schulden af te lossen aanvreet.

Maar toch liggen we daar niet (meer) elke nacht wakker van. Brito heeft zijn bijdrage geleverd door ongenadig in het dividend te knippen. Van 3,60 euro over boekjaar 2017 tot 0,50 euro over 2020. Als je weet dat er dik 2 miljard stukken AB InBev circuleren is de rekensom snel gemaakt: dat is jaarlijks 6 miljard euro die niét naar de aandeelhouders vloeit, wat vooral de madness van de eerdere politiek illustreert.

De grootste verdienste gaat naar Felipe Dutra, de jarenlange financiële compagnon de route van Brito. Die geslepen CFO herfinancierde begin 2019 een slordige 16 miljard dollarschulden, via de uitgifte van vers papier met looptijden tot … 2059. De gemiddelde looptijd van de schulden is nu 16 jaar, de zwaarste aflossingsjaren komen pas in 2036 en 2046.

Schermvullende weergave

Felipe is vorig jaar wandelen gestuurd, ondanks is ‘s werelds loon. De man zou het verdienen elke avond met caipirinha in de hand in Rio van de zonsondergang te genieten. Vandaar in eerste instantie onze verbazing als Felipe anno 2021 blijkt (what else) … een spac te runnen: Waldencast Acquisition Corporation . In tweede instantie vermoeden we dat de dagelijkse caipirinha perfect te combineren valt met een lege beursschelp die als missie een ‘best in class beauty and wellness operating platform’ claimt.

Met schulden die een zorg voor de forties zijn, kan AB InBev wel eens de verrassing van de roaring twenties worden. ‘AB InBev is het enige door ons opgevolgde drankaandeel dat in de loop van 2021 theoretisch in koers kan verdubbelen’, schreef Barclays-analist Laurence Whyatt deze week. Hij denkt voor alle duidelijkheid niet dat het zo’n vaart zal lopen, maar vergezelt het koopadvies met een koersdoel dat 36 procent opwaarts potentieel impliceert.

Van de pot gerukt is het niet. We snakken allemaal naar de zomer van de vrijheid. ‘We verwachten dat het mogelijk is dat 70 procent van de volwassen Europeanen tegen eind juni een eerste prik gekregen heeft’, stelt Morgan Stanley-econoom Jacob Nell met een blik op de vaccinleveringen. ‘Dat kan een heropening vanaf het tweede kwartaal mogelijk maken en een groot deel van de Europese zomer redden’.

Schermvullende weergave

We horen het graag. Kijk, we moeten eerlijk zijn: Amsterdam heeft de pandemie met 5-0 gewonnen. Het Damrak telt bijna onzedig veel pandemiewinnaars: denk aan chipmachinebouwers ASML en ASMI, marktmaker Flow Traders, fintechspecialist Adyen, Tencent-surfer Prosus, maaltijdkoerier Just Eat Takeaway tot fietsenmaker Accell. De collectieve beurswaarde van louter de Amsterdamse beursnieuwkomers sinds 2015 beloopt nu bijna 300 miljard euro (zie grafiek), Brussel blijft op 10 miljard steken.

Indrukwekkend. Maar we poneren – ah, the audacity of hope – dat de pandemie op zijn laatste benen loopt. Onze redding loopt in Puurs en Marburg an der Lahn in een rotvaart van de band. En nemen er gif op dat vanaf de zomer van de vrijheid geen kat nog zal willen zoomen of – godbetert – een webinar bijwonen.

De Engelsen trotseerden deze week koude en sneeuwstormen om al fresco te ontbijten met halve liters. Groot gelijk, old chaps. Het zal hier niet anders zijn: AB InBev verzekerde in Het Nieuwsblad dat er tegen 8 mei 20 miljoen pintjes klaarstaan. En we gaan niet op een euro kijken: die 26 miljard die Belgen sinds de start van de pandemie op zicht- en spaarrekening geparkeerd hebben mag en moét rollen. En zo’n heropeningsrally is per definitie goed nieuws voor een Bel20 die al vijftien jaar met 4.000 punten worstelt: AB InBev is dé zwaargewicht in de beursbarometer.

Dus, bovenste beste buren: de pandemie was voor jullie, maar de terrasjes zijn voor ons. Als het even kan liever met een Tripel Karmeliet dan met een Bud Light Platinum Seltzer.