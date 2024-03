Anderlecht, de verrassende sterkhouder in de Belgische eredivisie

Beleggers blikken vijf jaar in de toekomst bij UCB en zien blockbusters. Beleggers blikken vijf jaar in de toekomst bij Umicore en zien Chinese rivalen.

Het volledige dossier over de Belgische jaarresultaten leest u elders, maar in deze kolommen willen we van de vele resultatenrekeningen die we de voorbije maanden doorploegd hebben één lijntje benadrukken. De lijn 'overige bedrijfsbaten' in de resultatenrekening van UCB over 2023. Die lijn verbeterde tegenover 2022 met een coole 160 procent tot 566 miljoen euro en is een belangrijke factor waarom de operationele winst met 3 procent verbeterde, ook al kromp de bovenste lijn 5 procent.

De reden? Die bovenste lijn vertelt maar de helft van het verhaal. De krimp komt er door de illustratie wat er gebeurt als een middel zijn patentbescherming verliest. Dat gebeurde met het epilepsiemiddel Vimpat - in 2021 goed voor piekverkopen van 1,5 miljard euro - in maart 2022. Sindsdien mogen rivalen goedkope generische concurrenten lanceren. De omzet van Vimpat in de Verenigde Staten, de belangrijkste markt ter wereld, tuimelde vorig jaar 86 procent.

Hét krimpverhaal van 2023 bij UCB staat dus in de bovenste lijn, hét groeiverhaal niet: Evenity. UCB neemt alleen de Europese verkopen van het osteoporosemiddel dat botontkalking bij vrouwen na de menopauze bestrijdt, een relatief bescheiden 60 miljoen in 2023, in zijn eigen omzetcijfers op. Dat komt omdat de verkopen in de rest van de wereld, inclusief de Amerikaanse markt, in de resultatenrekening van de Amerikaanse partner Amgen komen.

Die Californiërs rapporteerden enkele weken vóór UCB al dat de verkoop van Evenity in 2023 met 47 procent steeg tot 1,16 miljard dollar. Blockbusterstatus, dus. Een blockbuster die je bij UCB in het lijntje 'overige baten' moet gaan opsnorren.

De reden legt de biofarmagroep uit in de altijd lezenswaardige bijsluiter 'facts & figures' bij het jaarrapport. In het lijntje 'overige baten' komt de helft van de winst buiten Europa, minus de helft van de Europese winst. En aangezien die winst buiten Europa (lees: de VS) een veelvoud is van die in Europa, is het lijntje fors. Helder uitgelegd, maar niet altijd even goed geapprecieerd door beleggers. 'Volgens ons is de Evenity-impact op de resultatenrekening van UCB nog steeds misbegrepen door de markt', schrijft Citi-analist Peter Verdult.

Een Evenity-succes dat weinigen in mei 2017, wij incluis, hadden kunnen bevroeden. Toen kwam UCB met onderzoeksresultaten voor Evenity die een landmijn - verhoogd risico op hart- en bloedvatenproblemen - bevatten. Het aandeel UCB incasseerde op die lentedag zeven jaar geleden zijn grootste klap (-18%) sinds Black Monday 1987. Veel analisten zetten hun waardering voor Evenity nagenoeg op nul. Eén man behield het vertrouwen: CEO Jean-Christophe Tellier. 'We gaan niet uit van een doemscenario', klonk het meteen. De minzame Fransman kreeg gelijk: in de lente van 2019 kreeg Evenity groen licht van de Food & Drug Administration, de poortwachter tot de Amerikaanse markt.

Een van de hardnekkigste sceptici van UCB gooide deze week de handdoek: Morgan Stanley. Het Londense beurshuis schrapt het verkoopadvies en verhoogde het koersdoel van 75 naar 105 euro. De reden? Bimzelx. Analist Thibault Boutherin erkent dat de 'bear case' voor UCB niet meer overeind staat. Het verhaal rond Bimzelx afgelopen najaar is een soort echo van het doemdenken rond Evenity in het voorjaar van 2017. Na jaren geduld oefenen gaf de FDA eindelijk groen licht om Bimzelx als psoriasismiddel te lanceren. Een goedkeuring die met een stevige bijsluiter kwam, kleine lettertjes die grote twijfels zaaiden over het commerciële potentieel op een zeer concurrentiële psoriasismarkt.

Twijfels die intussen grotendeels weggenomen zijn. Je staart je het best niet blind op de volatiele wekelijkse Amerikaanse voorschrijfdata, maar de trend is duidelijk positief. 'We verhogen onze prognoses voor Bimzelx in 2024 en 2025 met respectievelijk 30 en 16 procent, en rekenen op 3,5 miljard in plaats van 3 miljard euro jaarlijkse piekverkopen', schrijft Boutherin.

Daarmee lijkt bij UCB de estafette verzekerd. Een farmabedrijf runnen is de betere estafetteloop: verzekeren dat tegen dat de huidige sterkhouder(s) buiten adem raakt, er opvolgers klaarstaan om het stokje over te nemen. Die sterkhouder is nu het reumamiddel Cimzia, in 2023 goed voor 43 procent van de groepsomzet. Cimzia verliest dit jaar zijn patentbescherming in de VS en de Europese Unie, maar Verdult verwacht geen Vimpat-achtige implosie. 'De enige biosimilar (een medicijn dat zo is ontwikkeld dat het ­gelijkwaardig is aan een bestaand bio­logisch medicijn, red.) van Cimzia in ontwikkeling, van Xbrane Biopharma, zien we pas in 2028 op de markt komen', schrijft de Citi-analist.

Het gevolg: de analistenconsensus ziet de verkoop van Cimzia later dit decennium maar geleidelijk teruglopen, terwijl de opvolgers snelheid kunnen winnen (zie illustratie). Tellier hoopt Bimzelx mettertijd op meerdere fronten in te zetten, onder meer voor de huidziekte hidradenitis suppurativa (HS). En naast Bimzelx heeft UCB nog ijzers in het vuur: de tandem Rystiggo-Zilbrysq voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis - bekend van Argenx' blockbuster Vyvgart - en het epilepsiemiddel Fintepla. Fintepla zag in de Verenigde Staten zijn patentbescherming verlengd tot 2033.

De slotsom van die estafette: tegen 2028 zou UCB naar verwachting 34 procent winstmarge realiseren op 7,44 miljard omzet, van 24 procent marge op 5,2 miljard vorig jaar. Een vijfjarenplan dat beleggers beginnen te ontdekken: UCB is, zoals de voetballende buren uit Anderlecht in de Jupiler League, tot nog toe dé verrassing van de Bel20 met een winst van 44 procent. Anderlecht is een van de tenoren in die sterrenkorf, zodat die sterke prestatie de hoofdreden is waarom de kachelende Bel20 sinds Nieuwjaar toch nog een winstje van 3 procent kan voorleggen.

Een deel van het forse koersherstel is ongetwijfeld te danken aan de exit van shorters, nu aldus Morgan Stanley de 'bear case' minder overtuigend is. Het aandeel van het familiale controlevehikel boven UCB, Financière de Tubize , is dit jaar 'maar' 25 procent gestegen. Tubize kocht vorig jaar, toen de Londense City twijfelde, ruim 1 miljoen stuks UCB bij en verhoogde zijn belang tot 36,2 procent. 'We bleven onze positie versterken, ook al was de Amerikaanse vergunning voor Bimzelx hangende en werd het verkooppotentieel door analisten onder de loep genomen', schreef Tubize-voorzitter Gaëtan Hannecart in het voorwoord van het jaarverslag.

Wie duidelijk wel nog altijd met short interest worstelt, is Umicore . De materialengroep staat met een minus van 18 procent aan het andere uiteinde van de Bel20 dit jaar.

Tegen het eind van dit decennium zien beleggers bij UCB oplopende verkopen en cashflow, bij Umicore zien beleggers vooral een ecosysteem van Chinese namen opdoemen. Of het nu om batterijmaterialen (Xiamen Tungsten), herlaadbatterijen (CATL) of elektrische auto's zelf (BYD) gaat, een Chinese naam is incontournabel. En dus blijven beleggers tobben of de forse investeringen die Umicore zich getroost in kathodematerialen ooit voldoende zullen renderen, zeker door het groeiend marktaandeel van de kobaltvrije rivaal LFP op de cruciale Chinese markt.

Goldman Sachs-analist Georgina Fraser nam de opvolging van Umicore deze week over van een collega en plakte meteen een verkoopadvies en koersdoel van 19 euro op het aandeel. 'De Europese de-industrialisering, Chinese capaciteitsuitbreiding en de toenemende lokale contentverplichtingen voor Chinese bedrijven in speerpuntsectoren zoals auto's zijn structurele kopwinden waarmee beleggers rekening moeten houden', klinkt het.

De Duitse CEO Mathias Miedreich wacht dezelfde job als die van zijn collega bij UCB vorig jaar: het grote ongelijk bewijzen van de verkopers van de 'bear case'.