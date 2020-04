Blijf ver weg van het naakstrand

Warren Buffett schreef twee decennia geleden al: het is bij eb dat je ziet wie in zijn blootje aan het zwemmen was. Loop in een wijde boog rond de nudisten, opteer voor wetsuitaandelen als Barco.

Het is toch niet te geloven. Zouden ze bij GBL dan écht De Tijd niet lezen? Goed een week geleden trok onze onversaagde collega Lukas Vanacker naar zee voor een afstandelijke reportage in het sprotkot, het zenuwcentrum van de Oostendse vismijn. En wat peperde eigenares Sylvie Becaus ons in? 'Belgen moeten stoppen met vooral Noorse zalm en kabeljauw te kopen. Het is belangrijk dat de Belgische vis in de hoofden van de Belgen raakt. Een pladijs is toch ook heel lekker?'

Deze locavoor weet het nu wel: elke vrijdag pladijsfilet in ons kot. Maar wat doet de haute finance van de Brusselse Marnixlaan? De inkt was nog nauwelijks droog en GBL slaat in bulk Noorse zalm in. Het soort 'boerderijzalm' dat in tegenstelling tot de vrij tegen de stroom inzwemmende collega's niet natuurlijk mooi roze maar .. grijs kleurt, tot het Nederlandse DSM - al jaren één van onze favorieten op het Damrak - er zijn 'SalmoFan' kleurkaart tegenaan gooit.

GBL blijkt namelijk in Mowi gestapt, het vroegere Marine Harvest en de grootste zalmproducent ter wereld. Een attente ING-analist viste die informatie op in de 'billijkheidsopinie' die een andere brok haute finance, Rothschild & Co, schreef over de fusie van Pargesa en Parjointco, de twee controleholdings boven de Marnix.

Een kaakslag voor het sprotkot. Typisch voor een holding dat in de jaren negentig België aan Frankrijk uitverkocht en duizenden goede Brusselse huisvaders verweesd achterliet door Petrofina aan Total te versjacheren.

Nu, gelet op de huidige toestand op de oliemarkt - met een Amerikaanse olieprijs die maandagavond onder nul zakte - mogen die huisvaders wijlen Albert Frère eigenlijk dankbaar zijn. Terzijde: Petrofina werd in de jaren zeven en tachtig slapend rijk (en werd ook in slaap gewiegd) door de ontdekking, samen met het Amerikaanse Phillips Petroleum, van het Noorse olieveld Ekofisk in 1969. Ekofisk levert samen met drie andere Noordzeevelden (Brent, Forties en Oseberg) ruim een halve eeuw later nog altijd vaatjes voor 'de Brent', de Europese (en mondiale) oliereferentie.

De korting van GBL op de netto-actiefwaarde is opgelopen tot 33 procent, het hoogste peil sinds 2008. Een echt grote verrassing is dat niet. We hebben er in deze kolommen nog nooit een geheim van gemaakt dat we een (lichte) voorkeur hebben voor de kant Nijverheidsstraat van de Brusselse haute finance, Sofina dus. Sofina noteerde op 18 maart even aan 155 euro, een korting van meer dan 30 procent op de netto-actiefwaarde van 227 euro. Die koopkans van een generatie is al weer vervlogen, want woensdag tikte Sofina op een record van 224 euro af.

GBL blijft daarentegen tegen een hardnekkig hoge korting noteren. De belangrijkste reden? Terwijl slechts één achtste van de portefeuille van Sofina beursgenoteerd en dus 'repliceerbaar' is, is dat bij GBL zeven achtste. De belangrijkste brok - Adidas - trok na een briljant getimede instap jaren een spurtje, maar beleeft in tegenstelling tot aartsrivaal Nike geen goede crisis.

De sportreus uit Herzogenaurach noteert 30 procent onder het peil van Nieuwjaar. Credit Suisse was onlangs in een rapport keihard. Terwijl Nike met Nike Direct een volwaardige e-commerce poot heeft is dat niet het geval voor Adidas. Die heeft volgens Credit Suisse zeker in Europa nog altijd een 'gedateerd groothandelsnetwerk'.

'Een recept voor probleemkredieten en nul prijsdiscipline', schreef het beurshuis, eenmaal al die bakstenen retailers bij de heropening hun onverkochte Adidas-voorraden zullen braderen om zo snel mogelijk cashflow te genereren. Adidas schrapte zijn dividend, voor GBL potentieel een probleem. De dividendenstroom uit de participaties vormt de basis voor de 'cash earnings' en die vormt op zijn beurt de grondslag voor de eigen dividenduitkering.

Slechts één achtste van GBL is via Sienna Capital private equity en dus niet te kopiëren. Niet kopiëren is sowieso aan te raden, want echt briljant getimed kun je de instap in de Spaanse oliegroep Cepsa afgelopen najaar niet noemen.

Nor any drop to drink

De oliecrash is zorgwekkend genoeg an sich, maar is vooral een signaal van de rotvaart waarmee de wereldeconomie sinds half maart ingestort is. Dat onderstreept Robert Minter, vermogensbeheerder bij de Britse fondsenreus Aberdeen Standard Investments - het Aberdeen in die naam suggereert al stevig wat expertise in Noordzeeolie. 'Tijdens de financiële crisis daalde de olievraag van 88 naar 85 miljoen vaten per dag, een afname met een kleine 6 procent. In het tweede kwartaal kan de olievraag met 16 miljoen vaten of 16 procent zakken. Dat is dus drie keer meer dan in 2008 en dat is nog een optimistische inschatting'.

Schermvullende weergave ©mediafin

Minter verwijst naar een gedicht van Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. Over een zeeman op een schip die omgeven is door ondrinkbaar zoutwater ('Water, water, every where - nor any drop to drink'). 'In de Covid-19-versie worden consumenten omgeven door goedkope olie die ze niet kunnen gebruiken om te reizen.'

Over water gesproken: we moeten denken aan het citaat van de Amerikaanse langetermijnbelegger Warren Buffett in zijn aandeelhoudersbrief uit november 2001. 'Het is pas bij eb dat je ziet wie er naakt aan het zwemmen was'.

Zelfs goedkope schulden moeten nog altijd afbetaald worden. En daar zit een AB InBev dan met een schuldenberg van bijna 100 miljard dollar in combinatie met een cashflow die ijzingwekkend snel instort. Brouwers defensief? Mensen blijven altijd bier drinken, toch? Wel, in deze crisis blijkbaar niet: Heineken rapporteerde deze week dat de bierverkopen in maart ... met 14 procent gezakt zijn.

Een draaiboek voor deze crisis is er niet, zei afscheidnemend Heineken-CEO Jean-François Van Boxmeer in Het Financieele Dagblad. 'De laatste keer dat de economie bijna stillag, was in de Tweede Wereldoorlog. Wel weten we per land hoe we met een epidemie moeten omgaan. In Sierra Leone en Congo was dat ebola, varkensgriep in Mexico, SARS in Azië. Maar een pandemie die in twee maanden de wereld over rolt, dat hebben we nog nooit meegemaakt.'

En AB InBev is dan nog een multinational die vlot miljarden kredietlijnen kan aanspreken. Kleinere bedrijven die naakt de huidige crisis ingingen, daar blijf je als belegger beter weg. Balta kampte al precorona met een toxische cocktail van hoge schulden en krimpende winst. Moody's verlaagde deze maand de kredietscore van de tapijtfabrikant tot B3, diep in de categorie rommel. Om een idee te geven: bij de landen hebben onder meer Moldavië en Wit-Rusland dezelfde score. Het ratingbureau vreest dat de omzet dit jaar potentieel met een kwart krimpt en dat eind 2020 de schulden tien (10) keer de brutobedrijfswinst belopen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

En wat te denken van FNG ? De kledingketen stak zich vorig jaar nog dieper in de schulden voor de overname van het Scandinavische Ellos. Hoeveel de schulden precies belopen? Uw gok is even goed als de onze. De holding liet deze week weten dat de cijfers per 31 december 2019 niet zoals beloofd op 28 april 2020 klaar zullen raken. 'Vertragingen bij de audit', klinkt de vage maar niet bepaald geruststellende uitleg. Geen wonder dat het aandeel deze week een diepterecord lieten optekenen, ruim twee derde onder de koers begin dit jaar.

Gelukkig zijn er wel degelijk bedrijfsleiders die - zoals Hans Bourlon van Studio 100 vorig weekend in De Tijd liet optekenen - terwijl de zon scheen het dak gerepareerd hebben. Barco is daar een mooi voorbeeld van. De beeldvormingsgroep wordt midscheeps getroffen door Covid-19, die twee belangrijke klanten - bioscopen en concertorganisatoren - volledig lamgelegd heeft.

Maar Barco heeft lessen getrokken uit de crisis van 2009, toen de groep voor het eerst sinds de beursgang in 1986 het dividend moest schrappen om te overleven. Huidig CEO Jan De Witte ziet in deze moeder van crisissen niet alleen 'zilveren randjes', zoals de videoconferencingtools van Clickshare en de sterke vraag naar radiologie op afstand. Sinds 2009 heeft Kortrijk ook een stormbestendig dak gebouwd. Het eigen vermogen is fors aangesterkt, op de balans staat meer dan 300 miljoen euro cash (zie grafiek).