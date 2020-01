De bovenste beste onderste streep

In afwacghting van de 'new medicines' presteren de 'oudjes' van UCB meer dan behoorlijk

Verfrissend temidden een ondoordringbaar woud van ebitda's: een bedrijf dat beleggers durft te voorspellen hoe de nettowinst er zal uitzien.

De tweet van de week kwam deze week - noblesse oblige - op naam van Onno van de Stolpe. ‘Aandelen reageerden mooi gedurende de vier dagen, met een record vandaag. En ik genoot van het loopje naar Pier 39, waar alle zeeleeuwen rondhangen’, schreef de CEO en bezieler van Galapagos .

Mocht u er nog aan twijfelen: bij de 38ste editie is de jaarlijkse Healthcare Conference van zakenbank JPMorgan in San Francisco meer dan ooit hét jaarlijkse walhalla voor de biotech- en farmasector. Zonder veel hard nieuws - een kleine investering in het Canadese Fibrocor die de berg cash nauwelijks aftopt - zwiepte Galapagos tijdens de vier dagen jamboree in het Westin St. Francis naar een record.

De beurswaarde klom donderdag boven 13 miljard euro en is nog een zucht verwijderd van die van het Deense Genmab. Of Galapagos dan het waardevolste Europese biotechaandeel zal zijn is voer voor debat - de definitie van wat biotech is en wat niet is wazig - maar je kunt niet ontkennen dat het hard gaat voor Onno & co. Dan kan het geen kwaad om even een frisse kop te halen bij de zeeleeuwen aan Pier 39.

De exponentieel stijgende beurskoers van Galapagos heeft veel weg van een ‘melt-up’. Een melt-up die ook op de beurzen - met dank aan de zoemende geldpersen van de centraal bankiers - voortduurt. Ook voor de aandelenmarkten zou even uitblazen aan Pier 39 welkom zijn.

Dat de Verenigde Staten volgens het jongste gortdroge maandbericht van de Treasury over kalenderjaar 2019 meer dan 1.000 miljard dollar begrotingstekort boekten: alleen een kniesoor (bovengetekende dus) die er van wakker ligt. De overheidsschuld van Uncle Sam die geruisloos boven 23.000 miljard dollar is gestegen: idem.

Bezigheidstherapie van 15 miljard

Het 137 jaar jonge Solvay heeft het 20 jaar jonge Galapagos al een paar maanden ingehaald in beurswaarde, UCB nog niet. Het biofarmabedrijf klopt dit prille jaar tot nog toe zelfs Galapagos als best presterende Bel20’er. De beurswaarde klom deze week boven 15 miljard euro.

Niet slecht voor een bedrijf dat in 1928 ontstond als een soort spin-off van Solvay. De Solvays keken in de jaren ‘20 met groeiende onrust naar Emmanuel Janssen, via zijn huwelijk met Paule - kleindochter van peetvader Ernest - deel van de familie.

Janssen beheerde naar het gevoel van de Solvays iets te avontuurlijk de financiële poot Mutuelle Solvay. Dus kreeg Janssen als minder gevaarlijke bezigheidstherapie de Union Chimique Belge, een soort amalgaam van chemiefabrieken waar Solvay en de Generale Maatschappij geen weg mee wisten. 92 jaar later controleren de erfgenamen Janssen via Tubize nog altijd UCB, net als de erfgenamen Solvay dat via Solvac doen.

Vroeger waren er gelet op de vele familiebanden geregeld vage fusiegeruchten, maar om het op zijn Kiplings te zeggen: never the twain shall meet. Solvay besloot in de jaren nul volledig voor chemie te kiezen, UCB koos na het inslaand succes van allergiemiddel Zyrtec volledig voor farmacie.

Een strategie die tot nog toe loonde, ondanks geregelde twijfels of de groep als middelgrote speler - niet de vuurkracht van Big Pharma, niet de wendbaarheid van een jong biotechveulen - niet tussen twee stoelen dreigt te vallen.

Schermvullende weergave De becijferde nettowinstprognose van UCB ©rv

Hét persbericht van de beursweek kwam er eigenlijk al de vrijdagavond voordien.‘Meestal wordt op vrijdagavond alleen slecht nieuws gedumpt, maar er zijn dus uitzonderingen die de regel bevestigen’, merkt Emily Field, farma-analiste bij Barclays, op. In een kort persbericht liet CEO Jean-Christophe Tellier weten dat omzet en winst over 2019 hoger dan verwacht uitkwamen.

Dit vooral dankzij de ‘oudjes’ in de portefeuille. In de eerste plaats het reumamiddel Cimzia, goed voor een derde van de groepsomzet. Die houdt in een domein met zeer stevige concurrentie stand en kan volgens het management nog doorgroeien tot 1,7 miljard euro piekverkopen in 2024, van 1,45 miljard in 2018. Analisten gingen tot nog toe uit van afvlakkende verkopen vanaf 2022.

De sterke verkoop van Cimzia heeft bij beleggers de vrees gemilderd over de estafetteloop die het runnen van een farmabedrijf is. Dit decennium verliezen de huidige sterkhouders geleidelijk hun patentbescherming en de opvolgers leken niet klaar om het stokje over te nemen, zeker niet toen osteoporosemiddel Evenity in 2017 bij tests onder de lat ging.

Schermvullende weergave Het spiekbriefje van beurshuis Jefferies voor de in de gaten te houden 'events' dit jaar bij UCB ©Jefferies

Intussen is Evenity in tweede zit bij de strenge Amerikaanse farma-arbiter FDA geslaagd en heeft de groep met een reeks tongue twisters - rozanolixizumab, bimekizumab, padsevonil, zilucoplan - nog ijzers in het vuur. De vrees dat de verkoop in de loop van het decennium van een klif tuimelt is dus deels weggenomen, al zijn er dit en de komende jaren met een matrix van onderzoeksupdates nog flink wat potentiële wolfijzers.

UCB is stilaan een unicum op de Brusselse beurs: een bedrijf dat de beleggers nog een prognose voor de nettowinst durft geven. Minstens 4,80 euro per aandeel. Geen rebased adjusted ebitda, maar gewoon wat er aan de onderste streep na belastingen, rente, afschrijvingen, afboekingen écht aan de aandeelhouders toekomt. Netto is wat telt, niet het woud aan brutowinstdefinities.

Of waarom dacht u dat ons onvolprezen personalfinanceteam niet voor de naam Bruto gekozen heeft? Een onderste streep die je als belegger toelaat meteen een snelle berekening te doen. 4,80 euro nettowinst per aandeel betekent dat UCB bij de huidige koers tegen een kleine 17 keer de verwachte nettowinst over 2019 noteert. Dat kunt u goedkoop of duur vinden, maar je kunt meteen een oordeel vormen.

Solvay, daarentegen, zweerde onder oud-CEO Jean-Pierre Clamadieu iets te veel bij rebitda, de recurrente bedrijfswinst vóór intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen dus. Een brutobedrijfswinst die zijn mérites kan hebben als ruwe barometer van winstgevendheid, maar de jongste jaren veel te veel op een piëdestal is gezet en ook door ongeveer elk bedrijf een à la carte invulling heeft gekregen.

Daarom dat boekhoudwaakhond IASB eind vorig jaar plannen aangekondigd heeft om - eindelijk - een standaarddefinitie voor ‘operationele winst’ te formuleren. Het valt te bezien of dat een verbetering zal blijken. Na het knappe IASB-werk om leaseschulden in de rekeningen te krijgen - herinner u de ‘16’ waar we in deze kolommen u regelmatig mee verveeld hebben - willen we hen het voordeel van de twijfel geven.

Solvay heeft het al jaren moeilijk om zelfs zijn ‘rebitda’ te verhogen. Zeker nu een belangrijke klant, Boeing, de productie van zijn aan de grond genagelde werkpaard 737 MAX heeft moeten staken. Je kunt je tussen haakjes afvragen of de 35 keer de nettowinst die de groep in 2015 betaalde voor Cytec, de Amerikaanse producent van lichtgewicht composieten voor de luchtvaart, niet wat aan de prijzige kant was. Mocht er ooit een afboeking komen, zal het dus niet aan de rebitda te merken zijn.

Schermvullende weergave De sprekendste quote in de jongste analistenconferentie met de Solvay-CEO ©rv

Die rebitda is bij Solvay al jaren een veelvoud van de eigenlijke nettowinst of de vrije kasstroom (zie grafiek), de cash die uiteindelijk vrij over de aandeelhouders te verdelen valt. De nieuwe CEO Ilham Kadri is zich bewust van de manke ‘cash conversion’. Ze schrapte cashverslindende projecten zoals de bouw van een nieuw hoofdkantoor. ‘ We moeten onze organisatie aanpassen zodat we meer op cashgeneratie dan op groei focussen’, klonk het tijdens de analistenconferentie in november in een de facto sneer aan de voorganger. Gelijk heeft ze.