De eeuwig jonge eeuwelingen van de beurs

De Sundial-brug over de Sacramento River in het Noord-Californische Redding, waar Floridienne-dochter Biobest deze week zijn grootste deal ooit sloot

Sofina gaat met alle aandacht lopen, maar er nog een eeuweling op de beurs die een tweede jeugd beleeft.

Redding. De plaatsnaam zorgde deze week even voor een kruisbestuiving van mijn beroepsmisvorming met mijn - ook tijdens de ophokplicht sluimerende - reismicrobe. Ik ben vier jaar geleden in dit stadje op een boogscheut van Mount Shasta in het idyllische verre noorden van Californië geweest. De volle twee minuten. Van 3u09 tot 3u11 's nachts. In Redding Station, onderweg met de Coast Starlight nachttrein van Amtrak van Oakland naar Portland.

Het plaatsje kreeg in oktober even nationale beroemdheid als dé coronahotspot van Californië, door een uitbraak bij de lokale evangelische Bethel School of Supernatural Ministry. Maar deze week kwam mijn goudomrande reisherinnering weer bovendrijven dankzij de holding Floridienne . Dochter Biobest sluit in Redding zijn grootste deal ooit: 50 miljoen dollar voor Beneficial Insectary.

Met de deal verdubbelt de Kempense insectenreus - in 1987 ontstaan als hommelkwekerij in Westerlo - in één trek zijn Amerikaans marktaandeel. En kan de groep ook voor het eerst lokaal kweken. 'Belangrijk, want onze beestjes reizen niet graag', zei CEO Jean-Marc Vandoorne.

Vandoorne tekent al jaren een indrukwekkend groeipad uit, die intussen met 12 productiesites en 1.600 werknemers 125 miljoen jaaromzet draait. De Kempenaars zijn de op één na belangrijkste wereldspeler in 'biocontrol': schadelijke insecten bestrijden met andere, meer goedaardige, beestjes. Idem voor de Californiërs. Of het nu een spintmijtplaag in een wijngaard of een bladluisplaag in een boomgaard is: ze beloven redding met een leger nijvere insecten of parasieten, zonder pesticiden dus.

400 miljoen slakken

Het meerderheidsbelang in Biobest is veruit de belangrijkste brok van de in 1999 opgestarte afdeling 'Levenswetenschappen' van Floridienne, die daarnaast nog een pak interessante bedrijven omvat. Een voorbeeld is Sopral, dat in Madagaskar groene peper en vanille onder het fairtradelabel produceert. In het jongste jaarverslag meldt de holding trots dat Sopral in Tamatave veel lokale mannen en vrouwen 'vast werk in eerbare omstandigheden' biedt, 'een zeldzaamheid in dit land'. U ziet: als belegger krijgt u zelfs in uw kot het perfecte excuus om een mentale wereldreis te maken.

Levenswetenschappen is via de nuttige beestjes het voorbije decennium uitgegroeid is tot de belangrijkste winstmotor van de holding (zie grafiek). Over 2019 realiseerden Biobest & co 24,4 miljoen bedrijfswinst, goed voor een marge van 16,5 procent. Dat is vier keer meer dan enkele jaren eerder en twee derde van de groepswinst van Floridienne.

Argenx vs Galapagos Bovenaan de Bel20 dit jaar: Argenx , plus 66 procent. Beleggers hopen dat de weg naar de Amerikaanse vetpotten openligt voor goudhaantje efgartigimod. Eerstdaags gaat bij waakhond FDA de aanvraag om het middel in te zetten tegen spierziekte myasthenia gravis op de bus. En voor andere aanwendingen van efgartigimod kochten de Gentenaars een voorsteekpass. Galapagos , daarentegen, liep deze zomer een blauwtje met goudhaantje filgotinib bij de FDA en bengelt met minus 45 procent onderaan de Bel20. Beleggers wachten bang af hoe partner Gilead oordeelt na overleg in Washington. De beurswaarde is geslonken tot 6,6 miljard, niet veel meer dan de 5,3 miljard cash op de bank.

Niet dat de 'rest' van Floridienne niet kan boeien, verre van. De holding heeft van alle Belgische beursgenoteerde bedrijven de afdeling met de mooiste naam: feestvoeding ('gourmet food'). Die tak produceert vooral slakken - een slordige 400 miljoen per jaar - en diepvriesspecialiteiten (sint-jakobsschelpen en aperitiefhapjes in bladerdeeg). De chemiepoot, ten slotte, omvat onder meer de Europese marktleider in de recyclage van nikkel- en lithium-ionbatterijen SNAM. Juist, het soort batterijen dat een groeiende vloot elektrische auto's zoemend op de weg moet houden. Wie (heel) even zijn blik van de koersgrafiek van Tesla kan afwenden merkt dat er wel degelijk nog andere spelers dan Elon Musk zijn in het ecosysteem van een steeds groener wagenpark.

Met de grote deal in de Golden State is voor Floridienne in zekere zin de cirkel rond. De holding ontstond in 1898, een periode waar Belgisch kapitaal de wereld veroverde, aan de andere kant van de Verenigde Staten: als project om fosfaat te ontginnen uit de rotsachtige grond van 'Sunshine State' Florida. Vandaar de naam.

De holding is een zeldzaamheid als krasse knar die al meer dan een eeuw de kleine belegger op de Brusselse beurs de kans biedt mee te participeren. Floridienne maakte namelijk zijn beursdebuut een coole 118 jaar geleden, op 2 juni 1902 om precies te zijn. Voor zover we kunnen nagaan zijn alleen Nationale Bank (sinds 1851), Immobel (1863) en Sofina (1899) nog grotere beursveteranen.

Eeuwig jong

Sofina controleerde in het begin van de 20ste eeuw als Société Financière de Transports & d'Entreprises Industrielles een groot deel van de Argentijnse elektriciteitsproductie. De holding bewees deze week onder het toeziend oog van de familie Boël net als Floridienne eeuwig jong te zijn en zal komende week weerom op de eerste rij zitten als nog maar eens een hipster naar Wall Street trekt: Airbnb. Dit dankzij het feit dat Sofina al decennia op speed dial staat bij Sequoia Capital. Die financier is een sleutelspeler op Sand Hill Road in Menlo Park, het Wall Street van Silicon Valley.

Prijs u, beste belegger, gelukkig dat we die krasse knarren hebben, want in tegenstelling tot Wall Street en Amsterdam weten hipsters slechts mondjesmaat de weg naar een steeds leger Brussels koersenbord te vinden. Jazeker, er is Unifiedpost . Maar bij die tot nader order verlieslatende specialist in digitale facturatie leek de onverwachte allereerste trading update maandag vooral een manier om insiders de kans te geven flink wat aandelen te verkopen.

Ik weet niet hoe u er over denkt, maar ik verkies toch liever een Tessenderlo of Colruyt waar insiders continu kopen. Al vormen die bulkinkopen wel een soort sluipende beursexit, aangezien de grootaandeelhouder zo gestaag zijn belang uitbreidt en er steeds minder 'vrij' verhandelbare stukken zijn.

De volgende 'echte' beursexit is trouwens al bekend: na Sioen en Zenitel staat nu ook op de notering van Orange Belgium een vervaldatum. De Franse moeder van de telecomoperator geniet na een jarenlange strijd met 'Bercy' - de Franse fiscus - een fiscale meevaller van 2,2 miljard euro en recycleert een derde van dat bedrag om de minderheidsaandeelhouders uit te roken. Een vrij opportunistisch bod, gelet op de krasselende beurskoers. De biedprijs van 22 euro is lager dan de prijs waartegen Orange Belgium (toen onder de naam Mobistar) in oktober 1998, aangepast voor kapitaalverminderingen, naar de beurs trok. Bloemen noch kransen dus.