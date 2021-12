De onzichtbare beurscrash

De beursindexen bieden schijnbaar goed weerwerk tegen een niet-transitory virus en dito inflatie. Maar onder de motorkap is meer aan de hand.

Lezers van deze rubriek weten allicht dat ondergetekend wisselauteur een liefhebber is van klassieke talen. Bij omikron begin ik spontaan pi, rho, sigma, tau te debiteren. Wie weet passeren ooit alle 24 letters van het Griekse alfabet de coronarevue. Dat het virus meer vormverschijningen heeft dan Chris Van den Durpel weze voor iedereen duidelijk. De vraag is niet langer hoe we het verjagen, maar wel hoe we ermee samenleven.

Via voortschrijdend inzicht geldt hetzelfde voor de inflatie. U weet wel, de in de westerse wereld dood gewaande economische hittepit die door corona weer springlevend werd. De gevreesde ketchup is uit de fles, maakt overal vlekken en zal er niet zo makkelijk weer in te proppen zijn. Dat gaf deze week ook Fed-voorzitter Jerome Powell toe. ‘We laten het woordje transitory uit ons inflatiediscours’, zei hij, waarmee hij een einde maakte aan de ‘nothing to see here’-attitude van de Amerikaanse centrale bank in the face of prijzenarmageddon. Al was de uitspraak vooral een semantische kwestie. ‘Transitory betekent voor iedereen iets anders’, zei de pas herbenoemde Powell in de Amerikaanse Senaat. ‘Daarom gebruiken we het woord beter niet meer.’

Deze markt is geflipter dan het dotcomtijdperk. Dat zijn niet mijn woorden, wel die van Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett.

Switch van de Fed

Toch schrokken beleggers van de havikachtige Powell, die duidelijk maakte dat omikron geen beleidsverstrakkingen in de weg zou staan. In drommen reden ze naar veilige havens als de Deutsche bund en Amerikaans (kortlopend) schatkistpapier. Ze verplaatsten zich duidelijk per fiat. De dollar hernam zijn zegetocht, terwijl de bitcoin vrijwel tegelijk met Powells woorden een knauw kreeg. Mensen die blijven zweren bij cryptomunten als beschermgoden tegen inflatie mogen ook stilaan uit een ander vaatje tappen.

De switch van de Fed - als we het zo mogen noemen - verhoogt de druk in de Sonnemanstrasse aan de oever van de Main. Christine Lagarde is in haar Frankfurtse toren the last woman standing met haar tijdelijke opvatting over de inflatie. Ook al stijgen de prijzen in de locomotief van de eurozone met 6 procent op jaarbasis en neemt de Duitse inflatie daarmee duivelachtige proporties aan. Die Zahl des Tieres zou Rammstein zingen in een cover van Iron Maiden. Een lied dat volgens mij meteen Merkels punky afscheidsplaylist zou halen.

Wat er ook van zij, we verwisselen het tijdelijke voor het eeuwige. Of tenminste voor het niet-zo-tijdelijke. Voor beleggers betekent dat het mogelijke einde van een lange en nooit geziene melt-up op de beurzen. Afscheid nemen van deze feestbeurs is niet gemakkelijk. De verlokkingen zijn groot, het vlees is zwak. Wie wil nou met eindejaar aan de zijlijn staan? Dan worden net de fijnste bubbels geserveerd. En in een choppy handel is het extra leuk shoppen. Grootbanken blijven de rally voeden. Omikron is een koopkans, lieve mensen, klonk het deze week unisono bij de JPMorgans van deze wereld. Toe maar, dat ene dipje van gisteren is toch al weer mooi ingelopen? Daalt het morgen weer? Fijn, dan hebt u een nieuwe kans!

Schermvullende weergave

Optisch valt daar niets tegen in te brengen. De beurzen wisselden deze week sneller van stemming dan de N-VA haar visie op coronaverstrengingen dan wel -versoepelingen. Maar ze houden over de zaagtandbewegingen heen goed stand. Neem de S&P500 . Die noteert een schamele 4 procent onder zijn allertijdenrecord. Dat zijn borrelnootjes als je het afzet tegen de steile bergrit die de Amerikaanse index er heeft op zitten.

Als de sell-off in de breedte overslaat naar de hogere beursregionen - de Tesla’s, en Apples van de wereld - zitten we in een potentieel doemscenario.

Maar wie in de breedte gaat kijken, ziet het echte slagveld. Van de 3.000 ‘common stocks’, gewone aandelen, op de New York Stock Exchange kregen er zo’n 500 (!) in de voorbije maand een klap van 25 procent of meer. Peloton , Palantir , Zoom , Roku, Robinhood, Avis, AMC, Draftkings,… de lijst is lang en divers. Alleen, dat zie je niet in de indexen omdat die tegenwoordig een doorslagje zijn van de megacaps. De vijf grootste bedrijven maken ongeveer een vijfde van de S&P500 uit. Zolang zij standhouden, is er geen vuiltje aan de lucht.

Vergeef mij als ik het te plastisch uitdruk, but what if the shit hits the fan? Of beter gezegd the FANG? Als de sell-off in de breedte overslaat naar de hogere beursregionen - de Tesla’s, Facebook’en en Apples van deze wereld - besmet dat automatisch de indexen en zitten we in een potentieel doemscenario. Zeker nu er tonnen geld in trackers zit die slaafs die indexen volgen.

Permastier

De beurswatcher Frank Zorilla (volgtip op Twitter!) maakte deze week een vergelijking met 2018. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Maar mensen die in precoronatijden in de beurs zaten, herinneren zich vast die benarde winter. Ik zat hoogdrachtig suikerbonenzakjes te vullen en sloeg gade hoe een grinch in de vorm van een Amerikaans-Chinese handelsoorlog en een plots overaanbod aan olie de kerststemming vergalde. De S&P verloor in het laatste kwartaal van dat jaar 20 procent. Het aantal Amerikaanse bedrijven dat toen 25 procent of meer inleverde? 380. In de afgelopen novembermaand alleen al beleefden dus veel meer bedrijven diezelfde val. Er is een verborgen slachtpartij aan de gang die deze keer niet zichtbaar is in de indexen.

Europa is de VS niet. In Brussel bood een aantal kleinere aandelen stevig weerwerk. Deze week waren dat vooral potentiële exitkandidaten, gedreven door een riant bod op Resilux. AB InBev, de enige echte largecap, kende dan weer een rotweek. De verschillende tred tussen de VS en Europa maakt deze markt extra moeilijk te lezen. Beide kanten van de oceaan mogen zich opmaken voor een volatiele kerst en een onzeker 2022, dat staat vast. Of zoals ze in Antwerpen zouden zeggen: Zemmour zeker.

Lezers van deze rubriek zullen zich verbazen. Ze kennen ondergetekend wisselauteur mogelijk meer als een vrouwelijke permastier. Een permakoe? Maar we zijn niet meer in Kansas. De tijd van ‘happy go lucky’ op de beurs is voorbij.